UVIJEK JE ŽIVO /

Kako izgleda zabava kad ju organizira Lepa Brena? Glazbenik otkrio dosad nepoznate detalje

Kako izgleda zabava kad ju organizira Lepa Brena? Glazbenik otkrio dosad nepoznate detalje
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U regiji je poznato da su Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović često domaćini raznih zabava, a srpski glazbenik Marko Gačić sada je otkrio kako izgledaju proslave u organizaciji ovog poznatog para

20.2.2026.
11:31
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Najpopularnija srpska glazbenica Lepa Brena i bivši srpski tenisač Boba Živojinović u braku su od 1991. godine, a njihov je život oduvijek privlačio zanimanje javnosti. Kako su još od osamdesetih među glavnim facama regionalne estradne scene, Brena sa svojim glazbenim hitovima poput "Mile voli disko" te Boba s brojnim teniskim uspjesima, u njihovom se krugu bliskih prijatelja nalaze i brojna imena regionalne estrade. 

Poznato je da su se glazbenica i bivši sportaš tijekom desetljeća istaknuli kao ljubitelji društva i druženja pa ni ne čudi da su zabave i druženja često bile na njihovim rasporedima.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Upravo ovaj srpski bračni par poznat je po tituli srdačnih domaćina, a srpski glazbenik Marko Gačić sada je za Kurir otkrio kako izgledaju proslave u domu ovog poznatog para.

"I za stolom i za šankom, ali to su prava društvena okupljanja", istaknuo je Gačić priznavši da je takvih zabava danas sve manje, na što gleda s dozom nostalgije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Govoreći o atmosferi tih okupljanja, ispričao je: "To su zaista druženja koja ću pamtiti zauvijek i to je nešto što se neće zaboraviti."

Na pitanje voditeljice Vesne Milanović kako se ponašaju Brena, nadimka Becky, i Boba na zabavama, glazbenik je ponudio iskren i zanimljiv odgovor: "Becky sjedne i samo ode u jednom trenutku, ali moram reći da Boba ima više snage od svih nas."

Podsjetimo, pjevačica Lepa Brena i bivši tenisač Slobodan Boba Živojinović smatraju se jednim od najstabilnijih domaćih parova, a u braku su više od tri desetljeća. Zajedno imaju dva sina, Stefana i Viktora, a Brena je s velikom ljubavlju odgajala i Bobinog sina iz prvog braka, Filipa, koji je danas poznat i po braku s Aleksandrom Prijović, srpskom glazbenicom koja je napunila čak šest zagrebačkih Arena.

