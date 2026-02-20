Turistički autobus potonuo u najdublje jezero na svijetu: Led se odjednom slomio

Strahuje se da je sedam kineskih turista i vozač autobusa poginulo nakon što je turistički autobus koji je vozio preko zaleđenog dijela Bajkalskog jezera u ruskom Sibiru propao u vodu kada se led ispod njega slomio, rekao je u petak lokalni guverner Igor Kobzev putem svog Telegram kanala, prenosi Reuters.

Jedan turist uspio je pobjeći, a potraga za ostalima se nastavlja, rekao je. Najdublje jezero na svijetu, smješteno sjeverno od Mongolije, popularno je odredište za turiste.

Ured državnog odvjetnika Irkutske regije izjavio je da je otvoren kazneni postupak i da se istražuju okolnosti. Kineski turizam u Rusiji naglo je porastao posljednjih godina usred političkog zbližavanja dvaju susjeda i strateškog partnerstva "bez ograničenja" proglašenog prošle godine, a uveden je i uzajamni bezvizni režim putovanja.

Zimi se po jezeru odvija automobilski promet

Bajkalsko jezero u istočnom Sibiru (Rusija) najstarije je i najdublje slatkovodno jezero na svijetu. Zbog svoje jedinstvene bioraznolikosti i starosti od oko 25 milijuna godina, često se naziva "ruskim Galapagosom". Maksimalna dubina iznosi 1642 metra, što ga čini najdubljim kontinentalnim tijelom vode na planetu.

Sadrži oko 20 posto svjetskih zaliha površinske slatke vode, što je više nego svih pet sjevernoameričkih Velikih jezera zajedno. Voda je izuzetno čista. U proljeće se dno može vidjeti do dubine od 40 metara. Jezero je dugo oko 636 km i prosječne širine 48 km.

Od siječnja do svibnja jezero je prekriveno debelim slojem leda (do 2 metra) koji je toliko čvrst da se njime odvija automobilski promet. Karakteristični su i "mjehurići metana" zarobljeni u ledu.

