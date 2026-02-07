Smrt mladića potresla javnost: Sin poznatog repera pronađen mrtav u jezeru

Sin američkog repera Lil Jona (55), pravim imenom Jonathan Smith, glazbenika i producenta poznatog po hitovima s početka 2000-ih, Nathan Smith (27) pronađen je mrtav u jezeru u saveznoj državi Georgiji, nekoliko dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Tragičnu vijest potvrdio je i sam glazbenik u izjavi za američke medije.

Tijelo pronađeno u blizini obiteljske kuće

Policijska uprava grada Miltona objavila je u petak, 6. veljače, da su ronioci vatrogasne službe okruga Cherokee u jezeru u parku Mayfield pronašli tijelo za koje se vjeruje da pripada Nathanu Smithu. Nestanak mladića prijavljen je u utorak, 3. veljače, nakon što je, prema policijskim navodima, napustio obiteljski dom pod neobičnim okolnostima.

Kako su istaknuli iz policije, potraga je proširena na obližnje jezero nakon što Nathan nije pronađen na kopnu. Tijelo je izvučeno oko 11:53 sati, a službena potvrda identiteta i uzroka smrti očekuje se nakon obdukcije.

Iz policije su poručili kako trenutačno nema naznaka kaznenog djela, no istraga ostaje otvorena i aktivna dok se ne utvrde sve okolnosti smrti. Javnost i mediji zamoljeni su da poštuju privatnost obitelji u ovom iznimno teškom razdoblju.

Nestao pod nejasnim okolnostima

Nathan Smith posljednji je put viđen 3. veljače u ranim jutarnjim satima, kada je, prema policiji, istrčao iz kuće bez telefona. Obitelj je tada upozorila da je mogao biti dezorijentiran te da mu je potrebna pomoć, zbog čega je pokrenuta opsežna potraga.

Slomljeni otac potvrdio sinovu smrt

Nedugo nakon službenog priopćenja, Lil Jon se oglasio emotivnom izjavom u kojoj je potvrdio gubitak sina.

„Srce mi je slomljeno zbog tragičnog gubitka našeg sina Nathana. Njegova majka i ja smo shrvani“, rekao je glazbenik, opisujući sina kao iznimno brižnu, talentiranu i srdačnu osobu koja je voljela obitelj i prijatelje.

Dodao je kako je Nathan bio glazbeni producent, umjetnik i inženjer te diplomant Sveučilišta New York, a zahvalio je i svima koji su sudjelovali u potrazi te pružili podršku obitelji.

Krenuo očevim glazbenim putem

Nathan je bio sin Lil Jona i njegove bivše supruge Nicole Smith, s kojom se glazbenik razveo 2024. godine nakon 20 godina braka. I sam se bavio glazbom te je nastupao kao DJ pod imenom DJ Young Slade ili Slade. Posljednji singl, „Feels“, objavio je u ožujku 2025. godine.

Prošle godine pojavio se i u MTV-jevoj emisiji Family Legacy, gdje je govorio o odrastanju uz slavnog oca i vlastitom glazbenom putu.

