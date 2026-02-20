MG Motor ruši prodajne rekorde

Pogonjen nezapamćenom potražnjom za hibridnim tehnologijama i strateškim širenjem električne game, MG je u 2025. probio granicu od 300.000 prodanih vozila na Starom kontinentu. Ovaj rezultat, koji predstavlja skok od 30 posto u odnosu na lani, izravna je posljedica 'buma' Hybrid+ modela čija je prodaja utrostručena, ali i potvrda uspješne tržišne strategije koja je rezultirala rastom game ZS od 32 posto.

Ako postoji jedna automobilska priča koja je obilježila europsku poslovnu 2025. godinu, onda je to ona o iznimnom jačanju brenda MG Motor. U trenutku kada se automobilska industrija suočava s makroekonomskim izazovima i redefiniranjem lanaca opskrbe, ovaj brend bogatog britanskog nasljeđa je probio povijesnu granicu od 300.000 isporučenih vozila na tržištima Ujedinjenog Kraljevstva i Europe. Impresivna brojka, dosegnuta u prosincu ove godine, predstavlja snažan rast od gotovo 30 posto u odnosu na 2024. godinu kada je prodano 233.000 jedinica i najbolja je potvrda da strategija pristupačne visoke tehnologije nema pravu konkurenciju.

Analiza prodajnih rezultata otkriva jasan trend: europski kupac traži tranziciju prema drugačijim omjerima kvalitete i cijene, a MG je ponudio najbolje rješenje. Pravi „game-changer“ 2025. godine bila je Hybrid+ tehnologija. Pogonjena modelom MG HS, koji je postao de facto standard u klasi obiteljskih SUV-ova, prodaja hibridnih vozila eksplodirala je za nevjerojatnih 300 posto, dosegnuvši 137.000 jedinica. Istovremeno, kompaktni SUV MG ZS nastavio je svoju dominaciju s rastom od 32 posto i 123.000 prodanih vozila, dokazujući da tržište i dalje nagrađuje pouzdanost i vrijednost za novac.

Tehnološka ofenziva i demokratizacija inovacija

MG nije stao na lovorikama hibridnog uspjeha, već je kroz ovu godinu nastavio s agresivnim širenjem električnog portfelja. Lansiranjem modela MGS5 EV u proljeće i MGS6 EV u posljednjem kvartalu, brend je ušao u nove segmente EV tržišta, nudeći prostranost i doseg koji su ranije bili rezervirani za premium cjenovne razrede. Uz to, dolazak tehnološki avangardne MG IM linije na odabrana tržišta Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Švicarske jasno signalizira ambiciju da se natječu u samom vrhu tehnoloških inovacija.

Stabilnost unatoč tržišnoj oluji i u regiji

Paneuropski uspjeh nije zaobišao ni našu regiju. Rast prodajne mreže i jačanje postprodajne podrške prate ove prodajne rezultate na svim ključnim tržištima.

Osvrćući se na rekordnu godinu, Nenad Pleteš, direktor brenda MG Motor za tržište Hrvatske i Slovenije, stavlja ove brojke u lokalni kontekst:

"Unatoč makroekonomskim izazovima koji i dalje diktiraju trendove prodaje novih vozila diljem Europe, MG je demonstrirao dosljedan i održiv rast. Probijanje granice od 300.000 isporučenih vozila prije samog kraja 2025. godine nije slučajnost, već jasan dokaz da naš portfelj proizvoda snažno rezonira s kupcima. Uspjeli smo ponuditi optimalan omjer dizajna, napredne tehnologije, kvalitete i cjenovne pristupačnosti koji tržište traži."

Pleteš posebno naglašava otpornost brenda na lokalnom terenu:

"Refleksija ovog europskog uspjeha jasno je vidljiva i u našem neposrednom okruženju. Tržišta Hrvatske i Slovenije zrcalila su kontinentalne trendove, potvrđujući identičan interes kupaca za aktualnom gamom vozila, posebice u segmentu elektrificiranih pogona. Iako se automoto scena suočava s nezapamćenom ofenzivom novih tržišnih takmaca i sve agresivnijom konkurencijom, MG je uspješno obranio svoju poziciju. Štoviše, u takvom je izazovnom okruženju zabilježen ovaj rast prodaje od 30% i preko 300.000 isporučenih vozila što potvrđuje da su kupci prepoznali dugoročnu vrijednost i stabilnost brenda."

Pogled u budućnost

Nakon što je 2024. obilježio veliko stoljeće postojanja, MG Motor nastavlja graditi svoj tržišni renome kroz nikad bogatiju gamu koja danas pokriva sve preferencije vozača – od benzinaca i hibrida do potpuno električnih modela. Širina ponude, koja seže od pragmatičnog gradskog modela MG3 pa sve do spektakularnog električnog roadstera MG Cyberster, najbolje oslikava trenutni duh brenda: poštovanje prema tradiciji uz jasnu, gotovo agresivnu ambiciju za daljnjim tržišnim širenjem. Brojke iz 2025. samo su uvod u ono što slijedi.