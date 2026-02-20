FREEMAIL
RODITELJI ČETIRI DJEČAKA

Dok se Jakov Gojun opraštao od karijere, svi su gledali u nju: Kristina mu je najveća podrška

Dok se Jakov Gojun opraštao od karijere, svi su gledali u nju: Kristina mu je najveća podrška
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kristina je uz supruga na svim važnim životnim i sportskim prekretnicama, bilo da je riječ o slavljima, transferima, ozljedama ili velikim odlukama

20.2.2026.
11:34
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
Proslavljeni hrvatski rukometaš Jakov Gojun (39) emotivno se oprostio od bogate igračke karijere, a u jednom od najvažnijih trenutaka njegova života uz njega je, kao i uvijek, bila supruga Kristina. Na svečanoj ceremoniji u dvorani upravo je ona bila njegova najveća podrška, zajedno s njihovom djecom stajala je uz njega dok je zatvarao veliko sportsko poglavlje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I dok se Jakov godinama nalazio pod reflektorima zbog uspjeha na terenu, Kristina je bila njegova konstanta izvan njega. Njih dvoje u središtu su pozornosti već godinama, ne samo zbog njegove rukometne karijere, nego i zbog skladnog obiteljskog života koji su zajedno izgradili. Kristina je uz supruga na svim važnim životnim i sportskim prekretnicama, bilo da je riječ o slavljima, transferima, ozljedama ili velikim odlukama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zajedno su već 15 godina

U braku su deset godina, a prije toga bili su pet godina u vezi. Upoznali su se sredinom 2009. preko zajedničkih prijatelja, a sudbonosno “da” izrekli su u Jakovljevu rodnom Splitu. Vjenčanje je održano u prosincu 2014. godine u poznatom restoranu „Grašo“, gdje su s obitelji i prijateljima proslavili početak zajedničkog života.

Njihova obiteljska priča dodatno se proširila ovog rujna, kada je Kristina rodila njihova četvrtog sina Ivana. Uz najmlađeg člana obitelji, ponosni su roditelji i trojice starijih sinova - Nike, Karla i Marka. 

Gojun je prošle godine priznao koliko su obiteljske selidbe bile izazovne: “Sigurno nije bilo lako jer smo promijenili tri države, ali smo sada jako ponosni jer je sve bilo uspješno i sada smo opet u našoj Hrvatskoj.” Upravo je Kristina bila ta koja je držala obitelj na okupu dok su gradili život daleko od domovine.

Sinoćnji oproštaj od karijere bio je emotivan, ali i simboličan. Jakov je zatvorio jedno veliko poglavlje, a Kristina je ponovno pokazala da je njegova najveća snaga upravo u obitelji koju su zajedno stvorili.

 

 

Jakov GojunRukometaš
