Lana Jurčević priznala svoju 'greškicu' pa nasmijala pratitelje na Instagramu

Nakon što je kćerkicu Maylu Lili rodila 2023. godine, domaća glazbenica Lana Jurčević sa svojim dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom iščekuje drugo dijete i uživa u trudnoći koja je već u 33. tjednu. Jurčević na društvenim mrežama nerijetko dijeli svoja zanimljiva iskustva s trudnoćom, a sada se obratila svim trudnicama priznavši im svoju greškicu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U posljednjoj objavi na društvenim mrežama trudna je glazbenica pokazala svoj vrlo moderni trudnički outfit sastavljen od posve pripijenog crnog kombinezona, koji je u prvi plan stavio njezin trudnički trbuščić, te crni kaput s efektom lakirane kože.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Iako stylish, glazbenica je priznala kako outfit baš i nije bio praktičan.

"Meni je non stop vruće… Za to sam se dobro obukla. Al se nisam dobro obukla za wc, a trudnice znaju što to znači… i zatoooo, “Kidammm na lijevooo. Tako mi mlijeka u prahuuuu…” #33weeks Gdje su mi mamice kojima je uskoro termin?" napisala je Jurčević.

Objava je brzo privukla brojne komentare žena sa sličnim iskustvima, ali i one u kojima su joj brojne pratiteljice dale komplimente kako izgleda sjajno.

