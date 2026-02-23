FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRUDNIČKE ISPOVIJESTI /

Lana Jurčević priznala svoju 'greškicu' pa nasmijala pratitelje na Instagramu

Lana Jurčević priznala svoju 'greškicu' pa nasmijala pratitelje na Instagramu
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Glazbenica Lana Jurčević na svom je Instagramu objavila simpatičnu i duhovitu zgodu s kojom su se poistovjetile brojne trudnice

23.2.2026.
11:30
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je kćerkicu Maylu Lili rodila 2023. godine, domaća glazbenica Lana Jurčević sa svojim dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom iščekuje drugo dijete i uživa u trudnoći koja je već u 33. tjednu. Jurčević na društvenim mrežama nerijetko dijeli svoja zanimljiva iskustva s trudnoćom, a sada se obratila svim trudnicama priznavši im svoju greškicu.

Lana Jurčević priznala svoju 'greškicu' pa nasmijala pratitelje na Instagramu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U posljednjoj objavi na društvenim mrežama trudna je glazbenica pokazala svoj vrlo moderni trudnički outfit sastavljen od posve pripijenog crnog kombinezona, koji je u prvi plan stavio njezin trudnički trbuščić, te crni kaput s efektom lakirane kože. 

Lana Jurčević priznala svoju 'greškicu' pa nasmijala pratitelje na Instagramu
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Iako stylish, glazbenica je priznala kako outfit baš i nije bio praktičan.

"Meni je non stop vruće… Za to sam se dobro obukla. Al se nisam dobro obukla za wc, a trudnice znaju što to znači… i zatoooo, “Kidammm na lijevooo. Tako mi mlijeka u prahuuuu…” #33weeks Gdje su mi mamice kojima je uskoro termin?" napisala je Jurčević.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

Objava je brzo privukla brojne komentare žena sa sličnim iskustvima, ali i one u kojima su joj brojne pratiteljice dale komplimente kako izgleda sjajno.

POGLEDAJTE VIŠE: Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!

Lana JurčevićDjecaTrudnoća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx