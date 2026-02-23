Doznali smo koliko je koštao doček rukometaša: Imamo i iznose honorara za izvođače

Sjajna Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je i na ovogodišnjem prvenstvu, i to Europskom - medalju. Nije bila srebrna kao prošle godine, ali bila je brončana - zlatnog sjaja mnogi bi rekli.

Nećemo sada ovdje podsjećati što je sve bilo oko tog prvobitnog (ne)dočeka, jer na kraju su rukometaši imali ono što su i htjeli. Glavni zagrebački trg bio je dupkom pun, a na njemu su nastupili Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.

Prošle godine smo od Grada Zagreba saznali koliko su bili plaćeni za to (ili su nastupali besplatno), a ove godine je Vlada preuzela sve u svoje ruke i imaju računicu.

Uključena četiri ministarstva

Za organizaciju cijelog dočeka zaduženi su bili Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica i društvo Hrvatska elektroprivreda te druga tijela po potrebi.

Kako doznajemo iz Vlade, cjelokupni trošak dočeka rukometaša je 187 tisuća eura s PDV-om. Najviše se tu odnosi na produkciju - dakle pozornica, razglas, svjetlo, osiguranje, komunalna infrastruktura i drugo.

Podsjetimo, kako smo ranije objavili, Vlada je čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka morala platiti 4.603 eura bez PDV-a.

Honorar izvođača

A koliko su koštali sami izvođači? Honorar je sljedeći:

Zaprešić Boysi su tražili istu 'cifru' kao i prošle godine, riječ je o 5.000 eura. DJ Ivan Škrinjarić stajao je 650 eura, a Hrvatske Ruže i Marko Perković Thompson nastupili su besplatno - bez naknade.

"Financijska sredstva za organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, osigurat će se preraspodjelom sredstava u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na proračunskim pozicijama Ministarstva turizma i sporta", poručili su iz Vlade za net.hr.

