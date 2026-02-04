Pazite koliko Plenković mora platiti čišćenje Trga nakon dočeka: Tomašević poslao račun

Vlada će čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka rukometaša morati platiti 4.603 eura bez PDV-a, doznaje portal 24sata iz Zagrebačkog holdinga.

"Podružnica Čistoća je nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u ponedjeljak pružila usluge čišćenja Trga bana Jelačića u vrijednosti od 4.603 eura bez PDV-a", navodi Holding.

Također ističu da se cjenik formira tako da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

Detalji drame

Podsjetimo, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je isprva poručio da je doček otkazan zbog činjenice da su igrači inzistirali da nastupa i Marko Perković Thompson. "Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", napisao je Tomašević u nedjelju u objavi na Facebooku.

Dan nakon uslijedio je obrat - Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka, koji se na kraju ipak održao. Brončane rukometaše na glavnom zagrebačkom trgu dočekali su deseci tisuća ljudi.

Tomašević je ustvrdio da je Vlada svjesno pogazila Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu te najavio da će na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izglasati zahtjev za ocjenom ustavnosti Vladinog zaključka.

Premijer Andrej Plenković je pak poručio da je Vlada napravila sve po zakonu. "Odbacujem sve teze o bilo kakvom protuustavnom i nezakonitom djelovanju Vlade. Vlada radi sukladno Ustavu, sukladno zakonu, sukladno svojim ovlastima i što je najvažnije, sukladno zdravom razumu", naveo je premijer.

