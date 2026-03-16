JESSIE BUCKLEY

Nakon osvojenog Oscara poručila suprugu: 'Želim imati još 20.000 djece s tobom'

Nakon osvojenog Oscara poručila suprugu: 'Želim imati još 20.000 djece s tobom'
Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

16.3.2026.
8:12
Hot.hr
Primajući nagraduza najbolju glumicu za svoju ulogu u filmu Hamnet na dodjeli Oscara 2026. 36-godišnja Jessie Buckley najprije je zahvalila cijeloj svojoj obitelji iz Irske koja joj se pridružila u Los Angelesu na ceremoniji, a zatim se izravno obratila suprugu.

Foto: Frazer Harrison/Getty images/Profimedia

„Ti, Frede. Volim te, čovječe. Stvarno te volim. Ti si najnevjerojatniji tata. Moj si najbolji prijatelj i želim imati još 20.000 djece s tobom! Stvarno želim“, rekla je Buckley u emotivnom govoru. „I Isla, moja mala djevojčica koja ima osam mjeseci i nema pojma što se događa, vjerojatno sanja o mlijeku, ali ovo je prilično velika stvar. Volim te i volim biti tvoja mama i jedva čekam otkrivati život uz tebe.“

Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Buckley je u braku sa suprugom Freddiejem, stručnjakom za mentalno zdravlje od 2023. godine. Par, koji svoj privatni život drži podalje od javnosti, dobio je kćer u jesen 2025., što je Buckley ranije otkrila.

Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

U više intervjua Buckley je objasnila da njezin suprug zbog prirode svog posla u području mentalnog zdravlja preferira ostati anoniman. 

Buckley i Freddie upoznali su se zahvaljujući glazbenom menadžeru Marcu Robinsonu, koji ih je spojio. Otišli su na spoj na slijepo i od tada su nerazdvojni.

