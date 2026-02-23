Jedna od najvećih regionalnih MMA zvijezda stiže u Slavonski Brod. Hoće li prekinuti loš niz?
gledajte borbe najbolje MMA promocije uživo iz Slavonskog Broda od 19 sati 28. veljače na platformi Voyo
Jedna od najvećih regionalnih MMA zvijezda vraća se u kavez! Marko Bojković 'The Skull Crusher' predvodit će FNC 28, kojim MMA promocija nakon četiri godine stiže u Slavoniju. Kao uvijek, Voyo pretplatnici mogu pratiti sportski event uživo od 19 sati 28. veljače!
U FNC kavez vraćaju Marko 'Skull Crusher' Bojković i Martin Batur, dok mladi borci iz American Top Teama Fran Luka Đurić, Marko Ančić i Tiriel Luka Abramović traže novi proboj i nove pobjede na velikim ispitima u oktogonu FNC-a.
Svježa su sjećanja na jedanaest uzbudljivih FNC 27 duela, na okršaje pune dramatičnih i iscrpljujućih borbi, ekspresne nokaute, mečeve koji su donijeli nove prvake, možda i neočekivane pobjednike. Bio je to senzacionalni FNC 27 u Münchenu, event doživljen kao trijumf najbolje jugoistočne MMA promocije FNC-a, koja se sada može pohvaliti proširenjem i izvan regije.
FNC 28 stiže u grad na Savi, u sportsku dvoranu Vijuš u Slavonskom Brodu 28. veljače, spreman ispisati novu stranicu regionalne MMA povijesti. U glavnoj borbi večeri susrest će se Marko 'The Skull Crusher' Bojković i Ukrajinac Ivan Vulčin, kojem je ovo debi u FNC-u. Nakon dva poraza, 'The Skull Crusheru' ovo je prilika za novi početak pa se protivnici sigurno neće štedjeti.
Nakon dva poraza, od Andryszaka i Kite, nokauter Martin Batur suočit će se s Wesleyjem Martinsom, koji voli borbu za parteru. Bit će zanimljivo vidjeti tko će ostati na nogama. Bit će uzbudljivo pratiti i nastupe velikih nada MMA - Frana Luke Đurića, sjajnog kickboxera Andreja Kedveša te Luke Tiriela Abramovića, baš kao i Marka Ančića, koji se za novi proboj u lakoj kategoriji bori protiv Ahmada Tahah Sadiqpoura.
Nova uzbuđenja, izvrsni borci iz svih krajeva svijeta - gledajte borbe najbolje MMA promocije uživo iz Slavonskog Broda od 19 sati 28. veljače na platformi Voyo!
