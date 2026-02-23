Jedna od najvećih regionalnih MMA zvijezda stiže u Slavonski Brod. Hoće li prekinuti loš niz?

Jedna od najvećih regionalnih MMA zvijezda vraća se u kavez! Marko Bojković 'The Skull Crusher' predvodit će FNC 28, kojim MMA promocija nakon četiri godine stiže u Slavoniju. Kao uvijek, Voyo pretplatnici mogu pratiti sportski event uživo od 19 sati 28. veljače!

U FNC kavez vraćaju Marko 'Skull Crusher' Bojković i Martin Batur, dok mladi borci iz American Top Teama Fran Luka Đurić, Marko Ančić i Tiriel Luka Abramović traže novi proboj i nove pobjede na velikim ispitima u oktogonu FNC-a.

Svježa su sjećanja na jedanaest uzbudljivih FNC 27 duela, na okršaje pune dramatičnih i iscrpljujućih borbi, ekspresne nokaute, mečeve koji su donijeli nove prvake, možda i neočekivane pobjednike. Bio je to senzacionalni FNC 27 u Münchenu, event doživljen kao trijumf najbolje jugoistočne MMA promocije FNC-a, koja se sada može pohvaliti proširenjem i izvan regije.

FNC 28 stiže u grad na Savi, u sportsku dvoranu Vijuš u Slavonskom Brodu 28. veljače, spreman ispisati novu stranicu regionalne MMA povijesti. U glavnoj borbi večeri susrest će se Marko 'The Skull Crusher' Bojković i Ukrajinac Ivan Vulčin, kojem je ovo debi u FNC-u. Nakon dva poraza, 'The Skull Crusheru' ovo je prilika za novi početak pa se protivnici sigurno neće štedjeti.

Nakon dva poraza, od Andryszaka i Kite, nokauter Martin Batur suočit će se s Wesleyjem Martinsom, koji voli borbu za parteru. Bit će zanimljivo vidjeti tko će ostati na nogama. Bit će uzbudljivo pratiti i nastupe velikih nada MMA - Frana Luke Đurića, sjajnog kickboxera Andreja Kedveša te Luke Tiriela Abramovića, baš kao i Marka Ančića, koji se za novi proboj u lakoj kategoriji bori protiv Ahmada Tahah Sadiqpoura.

Nova uzbuđenja, izvrsni borci iz svih krajeva svijeta - gledajte borbe najbolje MMA promocije uživo iz Slavonskog Broda od 19 sati 28. veljače na platformi Voyo!

