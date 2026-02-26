Tisuće Ultrasa krenulo prema Engleskoj! Nose Zrinjski prema europskom snu
Prvi susret pokazao je da Zrinjski može parirati favoriziranim Englezima
Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar večeras od 21 sat igraju utakmicu koja nadilazi klupske okvire, jedan od najvećih europskih ispita u povijesti mostarskog i bh. nogometa.
Nakon 1:1 u Mostaru slijedi uzvrat protiv Crystal Palacea u Londonu. Momčad koju vodi Igor Štimac otputovala je s vjerom da može do iznenađenja, a podršku će imati i oko tisuću svojih navijača na tribinama.
Prvi susret pokazao je da Zrinjski može parirati favoriziranim Englezima, koji su u Mostaru ostali bez očekivane pobjede. U uzvratu će morati ponuditi više žele li izbjeći senzaciju.
U redovima Zrinjskog ističu se Goran Karačić, Neven Đurasek, Mario Ćuže i Tomi Jurić. Zanimljivo, Karačićev brat, rukometna legenda Igor Karačić, večeras ima svoj europski izazov protiv FC Barcelona Handbol pa neće moći pratiti dvoboj iz Londona.
POGLEDAJTE VIDEO: Velika pobjeda Igora Štimca