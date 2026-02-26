FREEMAIL
INVAZIJA /

Tisuće Ultrasa krenulo prema Engleskoj! Nose Zrinjski prema europskom snu

Tisuće Ultrasa krenulo prema Engleskoj! Nose Zrinjski prema europskom snu
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prvi susret pokazao je da Zrinjski može parirati favoriziranim Englezima

26.2.2026.
13:03
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar večeras od 21 sat igraju utakmicu koja nadilazi klupske okvire, jedan od najvećih europskih ispita u povijesti mostarskog i bh. nogometa.

Nakon 1:1 u Mostaru slijedi uzvrat protiv Crystal Palacea u Londonu. Momčad koju vodi Igor Štimac otputovala je s vjerom da može do iznenađenja, a podršku će imati i oko tisuću svojih navijača na tribinama.

Prvi susret pokazao je da Zrinjski može parirati favoriziranim Englezima, koji su u Mostaru ostali bez očekivane pobjede. U uzvratu će morati ponuditi više žele li izbjeći senzaciju.

U redovima Zrinjskog ističu se Goran Karačić, Neven Đurasek, Mario Ćuže i Tomi Jurić. Zanimljivo, Karačićev brat, rukometna legenda Igor Karačić, večeras ima svoj europski izazov protiv FC Barcelona Handbol pa neće moći pratiti dvoboj iz Londona.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika pobjeda Igora Štimca

