JE LI PRAVEDNO? /

Objavljena kazna za Prestiannija zbog optužbi za rasizam prema Viniciusu

Objavljena kazna za Prestiannija zbog optužbi za rasizam prema Viniciusu
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač požalio da ga je Argentinac nazvao 'majmunom'

23.2.2026.
16:16
Hina
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
UEFA je privremeno suspendirala Gianlucu Prestiannija, argentinskog igrača Benfice, kojeg su igrači Real Madrida optužili za rasizam u susretu doigravanja Lige prvaka na jednu utakmicu, objavilo je europsko upravno tijelo u ponedjeljak.

U iščekivanju ishoda istrage, UEFA-ino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) "odlučilo je u ponedjeljak suspendirati Gianlucu Prestiannija zbog diskriminirajućeg ponašanja", stoji u priopćenju.

Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač Vinicius Junior požalio da ga je Argentinac nazvao "majmunom". Prestianni je porekao optužbe na svom Instagram računu.

Prestianni će tako propustit uzvratnu utakmicu u srijedu na Santiago Bernabeuu.

