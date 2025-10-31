Pijani vikend spasio joj život: Bizarna nezgoda otkrila šokantnu dijagnozu

Tridesetjednogodišnja Britanka može zahvaliti jednom pijanom vikendu s prijateljicama za dijagnozu koja ju je na kraju mogla ugiti. Naime, bezazlena igra i slučajan pad doveli su do šokantne dijagnoze koju inače vjerojatno ne bi otkrila na vrijeme, kako prenosi PEOPLE.com.

U lipnju je Charlotte Morjaria iz Newporta u Walesu s dvije najbolje prijateljice otišla na ženski izlet u poznato odmaralište Butlin's u engleskom Mineheadu. Putovanje je bilo ispunjeno zabavom i opuštanjem, no posljednjeg dana dogodio se neočekivani preokret.

Tijekom odmora, djevojke su se pridružile jednoj momačkoj zabavi te su se svi zajedno igrali lovice. U jednom trenutku, jedan od muškaraca podigao je Charlotte i prebacio je preko ramena. Tada je začula kako je nešto "puknulo", no nije previše marila i nastavila se zabavljati.

"Vjerojatno smo malo previše popili, ali fantastično smo se provodili prije nego što se dogodila katastrofa – ili biste to mogli nazvati čudom", izjavila je Charlotte, koja je tada imala 30 godina.

Nakon povratka kući, sljedeći dan je ipak otišla u bolnicu, misleći da je slomila ili natukla rebro.

Umjesto slomljenog rebra, dijagnoza raka

U bolnici je Charlotte doživjela pravi šok. Nakon pregleda, liječnici su joj rekli da su joj rebra u savršenom redu, ali da su na njezinom lijevom bubregu otkrili "značajan" kancerogeni tumor veličine 6,5 centimetara.

"Rekli su da su pronašli veliku masu na mom lijevom bubregu", prisjetila se Morjaria. Nevjerojatno je da je gotovo nekoliko puta odustala i otišla iz čekaonice jer je na pregled čekala čak 22 sata. Majka i prijateljica nagovorile su je da ostane.

"U tom trenutku, bila sam najuplašenija u životu", priznala je, dodajući kako nije imala nikakve simptome niti je slutila da se u njoj razvija opaka bolest. Liječnici su joj objasnili da masu tretiraju kao rak, što ju je ostavilo bez riječi. "Taj je razgovor bio čudan, jer sam mislila da sam potpuno zdrava. Stvarno nije bilo nikakvih očitih znakova."

Dijagnosticiran joj je prvi stadij rijetkog oblika raka bubrega: karcinom bubrežnih stanica tipa TFE3.

Život s nevidljivim ožiljcima

U kolovozu ove godine, dan prije svog 31. rođendana, Charlotte je podvrgnuta operaciji uklanjanja cijelog bubrega. Srećom, rak se nije proširio, no liječnici su joj rekli kako je tumor trebalo ukloniti što je prije moguće.

U rujnu joj je potvrđeno da više nema rak, no i dalje mora ići na redovite preglede jer se smatra visokorizičnom pacijenticom. Gledajući unatrag, shvatila je da su neki potencijalni simptomi, poput kroničnog umora, gubitka težine i bolova u leđima, mogli biti prikriveni.

"Normalne" bolove pripisivala je trčanju za svojim dvogodišnjim sinom Sebastianom, a uzimala je i lijekove za depresiju te je ranije koristila lijek za mršavljenje.

"Realnost je takva da ću svakih šest mjeseci biti u strahu. Bit ću u kaosu. Nemam rak, ali nisam slobodna od raka", iskreno je rekla Charlotte. "Iako nisam izgubila kosu, iako se čini da sam dobro... sve je to uzelo danak."

