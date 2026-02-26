FREEMAIL
NIJE JOJ LAKO /

Ella Dvornik požalila se na zdravstveni problem: Već neko vrijeme trpi jake bolove

Ella Dvornik požalila se na zdravstveni problem: Već neko vrijeme trpi jake bolove
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ella je otkrila kako se već neko vrijeme bori s jakim bolovima u leđima koji joj, kako je priznala, otežavaju svakodnevne aktivnosti

26.2.2026.
15:26
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
Influencerica Ella Dvornik (35) već godinama gotovo svakodnevno komunicira sa svojim pratiteljima putem društvenih mreža, gdje otvoreno dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života. 

Ipak, posljednjom objavom zabrinula je svoje fanove. Naime, Ella je otkrila kako se već neko vrijeme bori s jakim bolovima u leđima koji joj, kako je priznala, otežavaju svakodnevne aktivnosti. U objavi je istaknula kako bolovi traju već dulje razdoblje te da pokušava pronaći rješenje koje bi joj donijelo olakšanje.

''Bol u leđima mi je 60ProMax i ne znam što da napravim po tom pitanju više. Osim da se krivim preko zarolanih popluna i jastuka. Primam i glupe savjete u ovom trenu'', napisala je uz fotografiju.

Inače, Ella je nedavno iskoristila svoju platformu za pokretanje važne teme, otvoreno progovorivši o svom iskustvu s psihoterapijom i brigom o mentalnom zdravlju. U iskrenoj objavi na Instagramu podijelila je detalje svog puta, potaknula pratitelje da potraže pomoć ako im je potrebna te otkrila do sada nepoznat detalj o svom pokojnom ocu, Dinu Dvorniku.

"Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra", rekla je Ella. 

Osim osobnog iskustva, Ella je podijelila i vrlo osoban podatak, objasnivši time i dio svoje motivacije za bavljenje ovom temom. "Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj", otkrila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Ella DvornikDruštvene MrežeBolovi
