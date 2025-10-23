PORUKE IZ PUSTINJE /

Na putu smo dešifriranju drevne zagonetke jednog od najmisterioznijih mjesta na svijetu?

Foto: Profimedia
Visoko iznad suhe pustinjske visoravni južnog Perua, jednoličnost pijeska i kamenja odjednom se prekida, ustupajući mjesto nevjerojatnom prizoru. Po tlu su urezani divovski crteži, vidljivi u svojoj punoj veličini samo s neba, koji već gotovo stotinu godina zbunjuju znanstvenike i rasplamsavaju maštu javnosti. Ove zagonetne tvorevine, poznate kao Nazca linije, predstavljaju jedno od najfascinantnijih i najtrajnijih arheoloških misterija našeg planeta.
U prostranoj pustinji južnog Perua leži jedna od najvećih arheoloških zagonetki svijeta: Nazca linije. Ovi divovski geoglifi, prepoznati kao UNESCO-ova svjetska baština, desetljećima fasciniraju čovječanstvo. No, što ako ključ za dešifriranje njihovih drevnih poruka leži u najmodernijoj tehnologiji našeg doba – umjetnoj inteligenciji?

Prolistajte galeriju i otkrijte sve o Nazca linijama i teorijama njihovog nastanka.

23.10.2025.
12:44
Antonela Ištvan
Profimedia
Nazca LinijeUmjetna InteligencijaUnescoDrevnoArheoloziIstraživačiZnanstvenici
