Na putu smo dešifriranju drevne zagonetke jednog od najmisterioznijih mjesta na svijetu?

U prostranoj pustinji južnog Perua leži jedna od najvećih arheoloških zagonetki svijeta: Nazca linije. Ovi divovski geoglifi, prepoznati kao UNESCO-ova svjetska baština, desetljećima fasciniraju čovječanstvo. No, što ako ključ za dešifriranje njihovih drevnih poruka leži u najmodernijoj tehnologiji našeg doba – umjetnoj inteligenciji?

Prolistajte galeriju i otkrijte sve o Nazca linijama i teorijama njihovog nastanka.