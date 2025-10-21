Kraj svijeta doći će puno ranije: Znanstvenici sa superračunalom izračunali koliko imamo vremena

Znanstvenici iz Japana i Sjedinjenih Američkih Država zajedničkim su istraživanjem pokušali odgovoriti na jedno od najvažnijih pitanja današnjice – koliko dugo će Zemlja još biti pogodna za život. Iako na prvi pogled podsjeća na scenarij znanstveno-fantastičnog filma, riječ je o ozbiljnom znanstvenom projektu koji su proveli istraživači sa Sveučilišta Toho i NASA-e, koristeći pritom najnaprednije superračunalne modele.

Prema rezultatima istraživanja, Zemlja bi mogla postati potpuno nepogodna za život mnogo ranije nego što se dosad mislilo. Studija pod nazivom "The Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere" pokazuje da je budućnost našeg planeta neraskidivo povezana s razvojem i životnim ciklusom Sunca.

Sunce kao tihi ubojica

Tijekom milijardu godina, Sunce će se postupno širiti i postajati sve toplije, emitirajući sve veću količinu smrtonosnog zračenja koje će Zemlju polako pretvarati u beživotan planet.

Da bi precizno modelirali ovu daleku budućnost, znanstvenici su proveli više od 400.000 računalnih simulacija. Rezultati, objavljeni u studiji predviđaju da će Zemlja postati potpuno negostoljubiva za otprilike milijardu godina. To je drastično kraće u odnosu na prethodne procjene koje su biosferi davale još oko dvije milijarde godina života.

"Dugi niz godina, životni vijek Zemljine biosfere razmatran je na temelju stalnog jačanja Sunčevog sjaja", izjavio je Kazumi Ozaki, vodeći autor studije. Novi modeli, međutim, taj period skraćuju za otprilike pola vremena. Prema simulacijama, za milijardu godina oceani će potpuno ispariti, atmosfera će izgubiti sav kisik, a površina Zemlje će postati užarena pustoš na kojoj ni najotporniji mikroorganizmi neće moći preživjeti, piše LADbible.

Međutim, za ljudsku vrstu i druge složene organizme, kraj dolazi mnogo, mnogo ranije. Superračunalni modeli jasno pokazuju da će se uvjeti za život drastično pogoršati puno prije nego što oceani potpuno ispare. Intenzivirajuće Sunčevo zračenje pokrenut će nepovratne promjene u atmosferi, uključujući drastičan pad razine kisika, pogoršanje kvalitete zraka i ekstremni porast temperatura. Iako istraživači nisu naveli specifičan datum kraja ljudske civilizacije, upozoravaju da će ekološki uvjeti postati neodrživi za ljude znatno prije spomenutog roka.

Znakovi su već ovdje

Znanstvenici upozoravaju da su rani, suptilni znakovi ovog dugoročnog procesa već vidljivi. Povećana solarna aktivnost, poput solarnih oluja i koronalnih izbačaja mase, već danas utječe na Zemljino magnetsko polje i postupno smanjuje razinu kisika u atmosferi.

Kada se ovi prirodni ciklusi kombiniraju s klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, koje već obaraju temperaturne rekorde i ubrzavaju otapanje leda, dobiva se zabrinjavajuća slika u kojoj je vidljivo da naša planeta polako gubi svoju ravnotežu.

Kraj života na Zemlji, kako ga predviđa ova studija, neće biti filmska kataklizma, već spor i nepovratan proces gušenja planeta.

