Zaboravite jaja i slaninu: Stručnjak za dugovječnost otkriva idealan doručak za dulji život

Dan Buettner, istraživač dugovječnosti, tvrdi da tajna zdravog doručka nije ni u jajima ni u slanini, koji su bogati zasićenim mastima, a ni u žitaricama koje često sadrže previše šećera.

U videu koji je podijelio na Instagramu, objasnio je da je biljni doručak bogat vlaknima ključan. "U nekim područjima to su grah i riža, tost s avokadom ili čak minestrone juha", rekao je.

Što jedu stogodišnjaci za doručak?

Buettner svoja saznanja temelji na proučavanju navika iz plavih zona, područja gdje su zabilježeni podaci o ljudima najdužeg životnog vijeka. Među njima su Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji i Ikarija u Grčkoj, piše Express.

Stručnjak preporučuje započeti dan doručkom bogatim vlaknima i biljnog podrijetla, koji će vas zasititi i dati vam energiju sve do ručka.

Objašnjava kako primjeri iz plavih zona jasno ukazuju na to kako bi trebao izgledati idealan početak dana:

Tradicionalni japanski doručak na Okinawi uključuje rižu i miso juhu, uz proteine poput ribe s roštilja i priloge kao što je ukiseljeno povrće.

Doručak na Ikariji u Grčkoj često se sastoji od namirnica biljnog podrijetla, poput integralnog dvopeka, maslina, lokalnog meda i biljnih čajeva.

Buettner je dodao: "U svjetskim plavim zonama, gdje ljudi doista dožive stotu, doručak je jednostavan i bogat vlaknima. Započnite dan biljkama, a ne prerađenom hranom i napunite se energijom onako kako to čine stogodišnjaci."

Osim savjeta o prehrani, Buettner je iz svojih istraživanja podijelio i druge preporuke za dugovječnost, a jedna od ključnih je svakodnevna šetnja u trajanju od najmanje 20 minuta. Čini se da je formula za dug život jednostavnija no što mislite – počinje skromnim, ali hranjivim obrokom.

