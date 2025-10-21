Zaboravite jaja i slaninu: Stručnjak za dugovječnost otkriva idealan doručak za dulji život
Vodeći istraživač dugovječnosti, koji je desetljećima proučavao navike najdugovječnijih ljudi na svijetu, otkriva koje namirnice mogu produljiti život
Dan Buettner, istraživač dugovječnosti, tvrdi da tajna zdravog doručka nije ni u jajima ni u slanini, koji su bogati zasićenim mastima, a ni u žitaricama koje često sadrže previše šećera.
U videu koji je podijelio na Instagramu, objasnio je da je biljni doručak bogat vlaknima ključan. "U nekim područjima to su grah i riža, tost s avokadom ili čak minestrone juha", rekao je.
Što jedu stogodišnjaci za doručak?
Buettner svoja saznanja temelji na proučavanju navika iz plavih zona, područja gdje su zabilježeni podaci o ljudima najdužeg životnog vijeka. Među njima su Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji i Ikarija u Grčkoj, piše Express.
Stručnjak preporučuje započeti dan doručkom bogatim vlaknima i biljnog podrijetla, koji će vas zasititi i dati vam energiju sve do ručka.
Objašnjava kako primjeri iz plavih zona jasno ukazuju na to kako bi trebao izgledati idealan početak dana:
- Tradicionalni japanski doručak na Okinawi uključuje rižu i miso juhu, uz proteine poput ribe s roštilja i priloge kao što je ukiseljeno povrće.
- Doručak na Ikariji u Grčkoj često se sastoji od namirnica biljnog podrijetla, poput integralnog dvopeka, maslina, lokalnog meda i biljnih čajeva.
Buettner je dodao: "U svjetskim plavim zonama, gdje ljudi doista dožive stotu, doručak je jednostavan i bogat vlaknima. Započnite dan biljkama, a ne prerađenom hranom i napunite se energijom onako kako to čine stogodišnjaci."
Osim savjeta o prehrani, Buettner je iz svojih istraživanja podijelio i druge preporuke za dugovječnost, a jedna od ključnih je svakodnevna šetnja u trajanju od najmanje 20 minuta. Čini se da je formula za dug život jednostavnija no što mislite – počinje skromnim, ali hranjivim obrokom.
