Biohaker tvrdi: Jeftina svakodnevna namirnica ključ je dugovječnosti

Poznati biohaker i tehnološki mogul Bryan Johnson otkrio je kako bi namirnica, čija cijena ne prelazi nekoliko eura, mogla usporiti starenje i odgoditi preranu smrt.

Kako prenosi Daily Mail, 48-godišnjak, koji tvrdi da je biološki mlađi barem jedno desetljeće, ističe da ključ dugovječnosti ne leži u skupim suplementima, već u ljutim čili papričicama.

Johnson se poziva na opsežnu studiju iz 2020. godine koja je obuhvatila više od 570.000 pojedinaca iz SAD-a, Italije, Kine i Irana. Rezultati su pokazali da su osobe koje redovito konzumiraju čili papričice imale 26 posto manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i 23 posto manji rizik od smrtnosti uzrokovane rakom u usporedbi s onima koji ih nisu jeli. Njihov rizik od smrti zbog svih uzroka bio je niži za impresivnih 25 posto.

Kapsaicin utječe na dugovječnost

Istraživanje koje je provela Američka udruga za srce nije donijelo konačan zaključak o mehanizmu djelovanja čili papričica, no ranije studije ukazuju na ključnu ulogu kapsaicina – spoja koji im daje karakterističnu ljutinu. Kapsaicin je poznat po svojim protuupalnim, antioksidativnim, antikancerogenim i regulirajućim svojstvima glukoze u krvi.

Iako je studija o prehrani bila opservacijska i temeljila se na samoprijavi sudionika, što otežava donošenje čvrstih zaključaka o preporučenoj količini ili vrsti papričica, glavni autor dr. Bo Xu, kardiolog s Cleveland Clinica, naglasio je da "prehrambeni faktori mogu igrati važnu ulogu u cjelokupnom zdravlju". Ipak, dodao je kako su potrebna daljnja, kontrolirana istraživanja kako bi se ovi preliminarni nalazi potvrdili.

Druge znanstvene studije također su povezale redovitu konzumaciju čilija sa zaštitom od demencije. Istraživanje na miševima iz 2020. godine pokazalo je da kapsaicin štiti od stvaranja amiloidnih plakova, štetnih naslaga koje se smatraju odgovornima za simptome Alzheimerove bolesti.

Maslinovo ulje štiti od oštećenja

Unatoč tome što troši preko 2 milijuna dolara (oko 1,7 milijuna eura) godišnje na svoj režim protiv starenja, Johnson nije otkrio jede li i sam redovito ljute papričice. Međutim, čili nije jedina namirnica koju ovaj influencer promovira. Veliki je zagovornik ekstra djevičanskog maslinovog ulja, za kojeg tvrdi da ga konzumira jednu žlicu uz svaki obrok, svakoga dana.

U jednom od svojih videa, Johnson je objasnio kriterije koje maslinovo ulje mora zadovoljiti kako bi bilo korisno za zdravlje: mora biti hladno prešano, sadržavati polifenole i oleinsku kiselinu, imati certifikat neovisnog testiranja, jasan datum berbe i biti pakirano u ambalaži koja štiti od UV zračenja.

"Kada jedete, u tijelu nastaju oštećenja. Ekstra djevičansko maslinovo ulje štiti od tih oštećenja. Znanstveni dokazi su uvjerljivi. Studije pokazuju poboljšanja u kontroli tjelesne težine, krvnog tlaka, razine šećera u krvi, kolesterola, zdravlja srca, mozga i raspoloženja", objašnjava Johnson.

