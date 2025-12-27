Kijev gori, Zelenski zavapio, a stručnjakinja ukazala na neobičan detalj mirovnog sporazuma

Najnoviji masovni napad Rusije tijekom blagdana pokazuje da Moskva samo želi nanijeti još više boli Ukrajini, a ne okončati rat, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak, prenosi Kyiv Independent.

Rusija je tijekom noći s 26. na 27. prosinca lansirala gotovo 500 dronova i 40 raketa, uglavnom ciljajući energetsku i civilnu infrastrukturu Kijeva. Razorni napadi, u kojima su deseci ozlijeđeni, a najmanje jedna osoba ubijena, dolaze u trenutku kada se Zelenski priprema za novu rundu pregovora s Donaldom Trumpom, ovog puta u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

"Gdje je ruski odgovor na prijedloge za okončanje rata, koje su iznijele Sjedinjene Države i svijet?", rekao je Zelenski u izjavi podijeljenoj na njegovom Telegram kanalu.

"Ruski predstavnici vode duge razgovore, ali u stvarnosti, Kinžali (rakete) i Šahedi (dronovi) govore u njihovo ime. To je pravi stav Putina i njegove pratnje. Oni ne žele okončati rat. Ako Rusija čak i božićno i novogodišnje razdoblje pretvori u vrijeme uništenih kuća i spaljenih stanova, uništenih elektrana, onda se na ovu bolesnu aktivnost može odgovoriti samo doista snažnim koracima", rekao je Zelenski te dodao da diplomacija ne funkcionira bez sigurnosti. Za sigurnost bi se, kaže, "trebali brinuti moćni ovog svijeta".

Mirovni pregovori

Od studenog, i Kijev i Moskva razgovaraju o mirovnim prijedlozima sa svojim američkim kolegama. Ništa još nije potpisano, jer "osjetljiva pitanja" poput teritorijalnih sporova i vlasništva nad nuklearnom elektranom Zaporižje koju je okupirala Rusija i dalje predstavljaju prepreku.

Zelenski je rekao da će o tim pitanjima razgovarati s predsjednikom Trumpom tijekom njegovog posjeta Floridi. U Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago, predstavit će novi mirovni prijedlog od 20 točaka, revidiranu verziju plana od 28 točaka koji su u studenom izradili Trumpovi pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner.

Dok Zelenski kaže da je plan 90% dovršen, naglasio je da Moskva stalno traži razloge za odbijanje prijedloga. Kremlj je 25. prosinca, prije bombardiranja ukrajinskih civila tijekom božićnog razdoblja, potvrdio da je primio revidirani mirovni sporazum i rekao da mirovni pregovori "vide spor, ali stalan napredak".

'Nije gotovo dok debela dama ne zapjeva'

Kad je riječ o mirovnom sporazumu Rusije i Ukrajine "nije gotovo dok debela dama ne zapjeva" [do završne arije u operi iliti dok sudac ne odsvira kraj, op. a.] ocijenila je to Elisabeth Braw u analizi za Sky News.

"Ono što je zaista neobično kod ovog mirovnog sporazuma jest to da se ne radi samo o dvjema stranama koje pregovaraju i neutralnim posrednicima između njih… Ovaj sporazum uključuje tri aktivna sudionika“, rekla je Braw.

Sjedinjene Američke Države imaju „snažne stavove o tome što bi trebalo biti dio tog sporazuma“, dodala je te je objasnila zašto smatra da je Ukrajina posljednjih dana bila „prilično domišljata“.

