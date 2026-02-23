FREEMAIL
GROZNO /

Modrićev suigrač zbog strašne ozljede propušta Svjetsko prvenstvo?

Foto: sportinfoto/DeFodi Images/Profimedia

23.2.2026.
11:09
Hina
sportinfoto/DeFodi Images/Profimedia
Engleski reprezentativni napadač Ruben Loftus-Cheek (30) zadobio je tešku ozljedu vilice tijekom susreta 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Parme te ga očekuje operacija i duže izbivanje s travnjaka, navode talijanski mediji.

Početkom utakmice Loftus-Cheek se sudario s vratarom Parme ​Edoardom Corvijem te je morao biti iznesen s terena.

"Uz slomljenu vilicu Englez ima i dvije posjekotine te dva slomljena zuba. Radi se o vrlo teškoj ozljedi te će biti podvrgnut operaciji kasnije u ponedjeljak. Očekuje se kako će oporavak trajati više mjeseci", objavio je Sky Sports Italia.

Još nema službene reakcije Milana na težinu ozljede Loftus-Cheeka.

Susret je završio pobjedom Parme 1-0 nakon koje drugi Milan za vodećim Interom zaostaje čak 10 bodova.

