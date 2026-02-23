Trump ozbiljno zaprijetio svim zemljama koje se godinama 'igraju' s Amerikom: 'Upozoreni ste!!!'

Američki predsjednik Donald Trump još jednom je oštro reagirao na odluku Vrhovnog suda, poručivši da će zemlje koje je pokušaju zaobići snositi ozbiljne posljedice. U objavi je posebno prozvao države za koje tvrdi da su godinama iskorištavale Sjedinjene Države.

"Svaka zemlja koja želi 'igrati igrice' s tom smiješnom odlukom Vrhovnog suda, posebno one koje su godinama - čak i desetljećima - iskorištavale SAD, suočit će se s puno višim carinama, i gorim mjerama, od onih na koje su nedavno pristale. UPOZORENI STE!!! Hvala na pozornosti. Predsjednik SAD-a DONALD J. TRUMP", napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ovo nije prva objava u kojoj napada Vrhovni sud nakon što je prošli tjedan presudio protiv njegovog širokog programa carina. Poručio je da će se, unatoč toj odluci, okrenuti drugim ovlastima kako bi uveo carine i tzv. "dozvole", ali nije iznio konkretne detalje.

"Vrhovni sud Sjedinjenih Država (koristit će mala slova neko vrijeme zbog potpunog nedostatka poštovanja!) slučajno je i nesvjesno dao meni, kao predsjedniku Sjedinjenih Država, daleko više ovlasti i snage nego što sam imao prije njihove smiješne, glupe i vrlo međunarodno kontroverzne presude. Kao prvo, mogu koristiti licence da činim apsolutno „strašne“ stvari stranim zemljama, posebno onim zemljama koje nas desetljećima PLJAČKUJU, ali neshvatljivo, prema presudi, ne mogu im naplatiti naknadu za licencu - ALI SVE LICENCE NAPLAĆUJU NAKNADE, zašto Sjedinjene Države to ne mogu učiniti? Dozvola se izdaje da bi se dobila naknada! Mišljenje to ne objašnjava, ali znam odgovor! Sud je također odobrio sve ostale Tarife, kojih ima mnogo, i sve se mogu koristiti na puno snažniji i odvratniji način, s pravnom sigurnošću, od Tarifa kako su prvobitno korištene. Naš nesposobni vrhovni sud odradio je sjajan posao za pogrešne ljude i zbog toga bi se trebali sramiti (ali ne i Velika trojka!). Sljedeće što ćete znati je da će presuditi u korist Kine i drugih, koji zarađuju apsolutno bogatstvo na pravu rođenja, rekavši da 14. amandman NIJE napisan da bi se brinuo o "bebama robova", što je i bio dokaz TOČNOG VREMENA njegove izrade, podnošenja i ratifikacije, što se savršeno poklopilo s KRAJEM GRAĐANSKOG RATA. Koliko bolje možete od toga? Ali ovaj vrhovni sud će pronaći način da dođe do pogrešnog zaključka, onog koji će ponovno učiniti Kinu i razne druge nacije sretnima i bogatima. Neka naš vrhovni sud nastavi donositi odluke koje su tako loše i štetne za budućnost naše nacije - imam posao koji moram obaviti", stoji u objavi.

