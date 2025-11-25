Jakov Jozinović o iznenadnom usponu na glazbenoj sceni: 'Mama je proplakala cijeli koncert'

Mlada glazbena zvijezda Jakov Jozinović, nakon rasprodanog sinoćnjeg koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture i usred uspješne turneje, nezaustavljivo osvaja domaću scenu. Njegov strelovit uspon, potaknut društvenim mrežama i neospornim talentom, postao je fenomen o kojem svi pričaju.

U razgovoru s mladim glazbenikom za Net.hr otkrili smo kako se nosi s iznenadnom slavom, tko su mu glazbeni uzori i zašto je njegova majka zbog njega instalirala TikTok.

O ovome sanjao cijeli život

Iako je o ovakvom uspjehu sanjao cijeli život, priznaje da nije očekivao da će se sve odviti takvom brzinom. "Ja sam ovo zamišljao i manifestirao, o ovome sam sanjao. Ali da će se ovako brzo krenuti ka tome, nisam mogao zamisliti", iskreno kaže Jozinović, dodajući kako čvrsto vjeruje da se ostvaruje sve ono što se istinski želi.

TikTok kao odskočna daska

Mnogi se pitaju koji je bio prijelomni trenutak kada je sve krenulo uzlaznom putanjom. Iako ističe da je bilo više ključnih momenata, Jakov kao glavni faktor izdvaja društvene mreže.

"Svakako mislim da je trenutak mog objavljivanja na TikToku i objavljivanja mene od strane ljudi na TikToku bio prijeloman. Tu sam se razvio, skupio publiku i zapravo dobio puno veći doseg", objašnjava glazbenik.

Uz online popularnost, nekoliko nastupa uživo zacementiralo je njegov status zvijezde u usponu. Koncerti na varaždinskom Špancirfestu, gdje se broj publike iz vikenda u vikend drastično povećavao, bili su jasan pokazatelj da se događa nešto veliko. Ipak, jedan od videa koji ga je posebno pogurao nastao je spontano, na ulicama Splita.

"Bilo je tu par ključnih koncerata, poput mojeg pjevanja na ulici s ljudima u Splitu. Snimka na kojoj pjevam 'Pismo moja' bio je video koji me poprilično pogurao", prisjeća se.

Autentičnost kao ključ uspjeha

Publiku je, osim glasom, osvojio i svojom neposrednošću i energijom. Na pozornici djeluje potpuno prirodno, bez trunke treme, što i sam potvrđuje.

"Nema treme zato što je to ono što sam ja cijeli život htio raditi, s čime sam se rodio. Stvarno mislim da je glazba moj poziv, a ne neki put ili odabir", objašnjava Jozinović. "Kad izađem na pozornicu, ne pretvaram se u nekog drugog lika. To sam ja, sve je prirodno." Upravo ta autentičnost ono je što publika prepoznaje i cijeni.

Od Josipe Lisac do The Weeknda

Kada ne pjeva, Jakov sluša najrazličitije žanrove, što se, kaže, odražava i na repertoaru njegovih koncerata. Njegova privatna playlista proteže se "od A do Ž".

"Stvarno svašta slušam, od Josipe Lisac do The Weeknda i Miach. To mi je super jer od svakog ponešto uzmem što mi se sviđa", kaže, dodajući kako je važno imati širok glazbeni opseg. Kao svoj "guilty pleasure" kroz smijeh navodi trap izvođače poput Baksa, a na pitanje s kime bi najradije snimio duet, odgovara: "Od živućih, rekao bih možda Zdravko Čolić, a pored njega Gibonni, Senidah, Nina Badrić... Zapravo, sa svima koje pjevam na svojim koncertima volio bih snimiti duet." Jedino što nikada ne bi izvodio, kaže, jest heavy metal.

Obitelj kao najveća podrška

Iznenadna slava donijela je i promjene u privatnom životu, no Jakov se s time dobro nosi. Priznao je da je njegov privatni život malo počeo "patiti" otkako se proslavio. Ne smeta mu kada ga ljudi prepoznaju na ulici i voli razgovarati s obožavateljima. Najveću podršku pružaju mu obitelj i prijatelji, koji ga drže čvrsto na zemlji.

Posebno je zanimljiva reakcija njegovih roditelja, a anegdota o majci nasmijala je i njega samog. "Mama je instalirala TikTok samo zbog mene, da može svaki video lajkati i komentirati", priča kroz smijeh Jakov, koji svoj prvi koncert u zagrebačkoj Areni ima 19. lipnja 2026. godine. Kazao je da je njegova mama proplakala cijeli njegov koncert od ganuća.

"Oni su cijeli život znali da ću se baviti glazbom, ali im je definitivno čudno da se sve dogodilo ovako brzo." Iako su ga oduvijek podržavali, inzistirali su da završi fakultet. Zbog mnogobrojnih obaveza, studij je trenutno na pauzi, no Jakov ističe da s obrazovanjem nije završio. "Faks je na pauzi... Kad bude pravi trenutak, vratit ću se studiranju."

Za kraj, otkrio je i svoje ambicije vezane za Doru i Eurosong: "Razmišljao sam o tome i volio bih jednog dana vratiti Eurosong u Hrvatsku. Ipak, mislim da sada nije pravo vrijeme. Trenutno je sav fokus na turneji i nadolazećem albumu."

