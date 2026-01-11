FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WTA 500 /

Sjajna Sabaljenka uzela 22. naslov u karijeri

Sjajna Sabaljenka uzela 22. naslov u karijeri
×
Foto: Yaroslav Sabitov/yes Market Media/alamy/profimedia

Dvadesetsedmogodišnja Sabaljenka, četverostruka osvajačica Grand Slama, prošle je godine dobila četiri od svojih devet finalnih mečeva

11.1.2026.
15:26
Hina
Yaroslav Sabitov/yes Market Media/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pobjednica je WTA 500 teniskog turnira u Brisbaneu u Australiji, s nagradnim fondom od 1.45 milijuna eura, najvećeg WTA turnira prije Australian Opena.

Nakon sat i 19 minuta igre, prva tenisačica svijeta pobijedila je Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-3, ostvarivši tako svoju 22. turnirsku pobjedu u karijeri. Dvadesetsedmogodišnja Sabaljenka, četverostruka osvajačica Grand Slama, prošle je godine dobila četiri od svojih devet finalnih mečeva, a ove godine, uoči prvog Grand slam turnira u Melbourneu, najavila je zavidnu formu. Nakon prošlogodišnje pobjede u New Yorku, bit će i prvi favorit u Melbourneu.

Sabaljenka je zaradila 214.530 dolara novčane nagrade, dok se Kostyuk također može zadovoljiti sa 134.600 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Arina SabaljenkaGrand SlamWtaWta BrisbaneMarta Kostyuk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
WTA 500 /
Sjajna Sabaljenka uzela 22. naslov u karijeri