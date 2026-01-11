Sjajna Sabaljenka uzela 22. naslov u karijeri

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pobjednica je WTA 500 teniskog turnira u Brisbaneu u Australiji, s nagradnim fondom od 1.45 milijuna eura, najvećeg WTA turnira prije Australian Opena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon sat i 19 minuta igre, prva tenisačica svijeta pobijedila je Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-3, ostvarivši tako svoju 22. turnirsku pobjedu u karijeri. Dvadesetsedmogodišnja Sabaljenka, četverostruka osvajačica Grand Slama, prošle je godine dobila četiri od svojih devet finalnih mečeva, a ove godine, uoči prvog Grand slam turnira u Melbourneu, najavila je zavidnu formu. Nakon prošlogodišnje pobjede u New Yorku, bit će i prvi favorit u Melbourneu.

Sabaljenka je zaradila 214.530 dolara novčane nagrade, dok se Kostyuk također može zadovoljiti sa 134.600 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?