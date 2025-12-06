Velika radost najmlađih u Otočcu! Pogledajte kako im je došao Sveti Nikola

Povodom svog dana, Sveti Nikola stigao je u Otočac, ali na malo drukčiji način. Tamo je sletio helikopterom kako bi podijelio tristotinjak darova za najmlađe.

Slatkim darovima iznenadio je i štićenike doma za starije. Iako je u istom helikopteru sa svetim Nikolom bio i Krampus, šibu nitko nije nitko dobio. Ovo inače nije prvi put da je ovaj svetac Otočane posjetio helikopterom pa su dobru praksu odlučili ponoviti na radost svih okupljenih - pogotovo najmlađih.

Radost najmlađih

Malog Dominika iz Otočca pitali smo kako mu se svidjelo što se Sveti Nikola stigao helikopterom.

"A ja mislim... super, baš super je helikopter!", kaže Dominik. Na pitanje je li bio dobar te je li dobio poklon, naravno da je odgovorio: "Jesam, dobio sam i poklon. I jako sam sretan."

Dane Šimić iz Otočca nije krije oduševljenje Svetim Nikolom u helikopteru. "Odlično, odlično, fenomenalno, ideja je vrhunska! Djeca su stigla, tu su, i svi su vidim veseli i razdragani. Jako dobra ideja, jako dobra stvar što se događa."