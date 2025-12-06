Pogledajte najsporniju situaciju derbija na Maksimiru: Je li VAR oštetio Dinamo?

Kao i nebrojeno puta dosad, i najnoviji je derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka u sklopu 16. kola HNL-a, 'okićen' dvojbenim sudačkim situacijama.

U 56. minuti penal za Dinamo je dosudio Patrik Kolarić. Mikić je prošao Rebića i oštro ulazio u šesnaesterac, a Rebić ga očito srušio. Mikić je pao, a Kolarić nakon male zadrške pokazao na bijelu točku.

No, oglasio se VAR i nakon jako duge provjere Kolarić je poništio odluku.

