PENAL ILI NE? /

Pogledajte najsporniju situaciju derbija na Maksimiru: Je li VAR oštetio Dinamo?

Pogledajte najsporniju situaciju derbija na Maksimiru: Je li VAR oštetio Dinamo?
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Oglasio se VAR i nakon jako duge provjere Kolarić je poništio odluku

6.12.2025.
16:58
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Kao i nebrojeno puta dosad, i najnoviji je derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka u sklopu 16. kola HNL-a, 'okićen' dvojbenim sudačkim situacijama. 

U 56. minuti penal za Dinamo je dosudio Patrik Kolarić. Mikić je prošao Rebića i oštro ulazio u šesnaesterac, a Rebić ga očito srušio. Mikić je pao, a Kolarić nakon male zadrške pokazao na bijelu točku. 

No, oglasio se VAR i nakon jako duge provjere Kolarić je poništio odluku. 

 

Situaciju pogledajte OVDJE i sami procijenite je li Dinamo oštećen. 

Derbi je obilježio i sjajan potez golmana Hajduka koji je u 21. minuti spasio praktički siguran pogodak Bakrara. Više OVDJE

Standings provided by Sofascore
DinamoHajdukHnlPenal
Pogledajte najsporniju situaciju derbija na Maksimiru: Je li VAR oštetio Dinamo?