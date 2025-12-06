Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju drugi derbi sezone: Stigli sastavi, Livaja u prvih 11
Tekstualni prijenos derbija Dinama i Hajduka u 16. kolu SHNL-a možete pratiti na Net.hr-u
UŽIVO
Sastavi:
Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo
Hajduk: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego
Utakmica počinje u 15.00
__________________________________
Najava:
Dinamo i Hajduk u subotu 6. prosinca (početak u 15.00 sati) na Maksimiru igraju drugi ovosezonski derbi. U prvom derbiju, odigranome u splitu, Dinamo je pobijedio 2:0, a u ovaj Plavi ulaze kao prvoplasirana momčad SHNL-a s 31 bodom, dok je Hajduk drugi s bodom manje.
U utakmicu, koja će imati veliki utjecaj na to tko će biti prvoplasirana momčad prvog dijela sezone, treneri obje ekipe ulaze s problemima u kadru. Dinamov Mario Kovačević ne može računati na Luku Stojkovića, Cardosa Varelu, Morisa Valinčića i Matea Lisicu. U ekipi Bijelih neće biti Rokasa Pukštasa, Ivice Ivušića i Marina Skelina.
POGLEDAJTE VIDEO: Legende u uvertiri velikog derbija Dinama i Hajduka