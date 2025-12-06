Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju drugi derbi sezone: Stigli sastavi, Livaja u prvih 11

UŽIVO

SHNL 0 Dinamo : 0 Hajduk

Sastavi:

Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo

Hajduk: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego​

Utakmica počinje u 15.00

Najava:

Dinamo i Hajduk u subotu 6. prosinca (početak u 15.00 sati) na Maksimiru igraju drugi ovosezonski derbi. U prvom derbiju, odigranome u splitu, Dinamo je pobijedio 2:0, a u ovaj Plavi ulaze kao prvoplasirana momčad SHNL-a s 31 bodom, dok je Hajduk drugi s bodom manje.

U utakmicu, koja će imati veliki utjecaj na to tko će biti prvoplasirana momčad prvog dijela sezone, treneri obje ekipe ulaze s problemima u kadru. Dinamov Mario Kovačević ne može računati na Luku Stojkovića, Cardosa Varelu, Morisa Valinčića i Matea Lisicu. U ekipi Bijelih neće biti Rokasa Pukštasa, Ivice Ivušića i Marina Skelina.

