BORBA ZA VRH /

Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju drugi derbi sezone: Stigli sastavi, Livaja u prvih 11

Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju drugi derbi sezone: Stigli sastavi, Livaja u prvih 11
Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

Tekstualni prijenos derbija Dinama i Hajduka u 16. kolu SHNL-a možete pratiti na Net.hr-u

6.12.2025.
13:20
M.G.
Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia
UŽIVO

SHNL
06.12.2025
15.00
0
Dinamo
 
:
0
Hajduk
 
Sastavi:

Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo

Hajduk: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego​

 

Utakmica počinje u 15.00

Najava:

Dinamo i Hajduk u subotu 6. prosinca (početak u 15.00 sati) na Maksimiru igraju drugi ovosezonski derbi. U prvom derbiju, odigranome u splitu, Dinamo je pobijedio 2:0, a u ovaj Plavi ulaze kao prvoplasirana momčad SHNL-a s 31 bodom, dok je Hajduk drugi s bodom manje.

U utakmicu, koja će imati veliki utjecaj na to tko će biti prvoplasirana momčad prvog dijela sezone, treneri obje ekipe ulaze s problemima u kadru. Dinamov Mario Kovačević ne može računati na Luku Stojkovića, Cardosa Varelu, Morisa ValinčićaMatea Lisicu. U ekipi Bijelih neće biti Rokasa Pukštasa, Ivice Ivušića i Marina Skelina.

POGLEDAJTE VIDEO: Legende u uvertiri velikog derbija Dinama i Hajduka

 

