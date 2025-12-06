FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVI REFLEKSI /

Hrvatska ima golmana za budućnost: Pogledajte nevjerojatnu obranu Silića na derbiju

Hrvatska ima golmana za budućnost: Pogledajte nevjerojatnu obranu Silića na derbiju
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Uoči kraja jesenskog dijela prvenstva sami procijenite je li ovo obrana prvog dijela nove sezone

6.12.2025.
16:14
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka u sklopu 16. kola HNL-a očekivano je donio puno napetosti i strasti, ali i poneku sjajnu izvedbu pojedinaca. 

Tako je u 21. minuti Hoxha ubacio s lijeve strane, a odlično na loptu natrčao Bakrar i snažno pucao glavom sa šest metara, no praktički siguran pogodak spasio je mladi Hajdukov golman Toni Silić

Uoči kraja jesenskog dijela prvenstva sami procijenite je li ovo obrana prvog dijela nove sezone. Situaciju pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku, rezultat je 0:0, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr. 

Standings provided by Sofascore
Toni SilićHajdukDinamoHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVI REFLEKSI /
Hrvatska ima golmana za budućnost: Pogledajte nevjerojatnu obranu Silića na derbiju