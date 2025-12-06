Hrvatska ima golmana za budućnost: Pogledajte nevjerojatnu obranu Silića na derbiju

Derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka u sklopu 16. kola HNL-a očekivano je donio puno napetosti i strasti, ali i poneku sjajnu izvedbu pojedinaca.

Tako je u 21. minuti Hoxha ubacio s lijeve strane, a odlično na loptu natrčao Bakrar i snažno pucao glavom sa šest metara, no praktički siguran pogodak spasio je mladi Hajdukov golman Toni Silić.

Uoči kraja jesenskog dijela prvenstva sami procijenite je li ovo obrana prvog dijela nove sezone. Situaciju pogledajte OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utakmica je u tijeku, rezultat je 0:0, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.