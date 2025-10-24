Avantura umalo završila kobno: Razgovarali smo sa ženom koja je snimila dramatičnu akciju u Zadru

KOD MORSKIH ORGULJA /

More i vrijeme nikada ne treba podcijeniti - pokazuje i snimka dramatične akcije u Zadru.

Starija gospođa odlučila se okupati u blizini Morskih orgulja po jakom jugu, a njezina avantura umalo je završila kobno.

Morske struje i vjetar iznemoglu ženu nosili su prema kruzeru koji se pripremao upaliti motore i otploviti. Na svu sreću, posada broda vidjela ju je na vrijeme i prikočili su joj u pomoć.

Dobacili su joj pojas za spašavanje, privukli do obale, te uz velike napore i ekipu Hitne pomoći izvukli izmučenu stariju Britanku iz mora. Gospođa je hospitalizirana, a kako doznajemo puštena je iz bolnice. Akciju je snimila Sandra Babac, koja se na Morskim orguljama zatekla prateći grupu turista i ovako prepričava pogibeljnu situaciju koju je promatrala.

"Prišla sam rivi odnosno rubu rive i vidjela ženu u moru koja je bila iznimno iznemogla, na rubu snaga pa gotovo i da se počela utapati i jedan djelatnik posade broda Viking Saturn imao je onaj kolut za spašavanje. Bacio je prvi put i fulao je. Ja sam rekla: dajte, molim vas, budite precizniji da ne bih ja morala skakati jer ćete onda morati dvije osobe spašavati iz mora. Vidjelo se na njoj da je samo pitanje trenutka kad će potonuti. Znači, ona je jedva se uhvatila, ali imala je toliko snage da se drži jer to joj je bila jedina slamka spasa, recimo to tako", kazala nam je Sandra Babac.