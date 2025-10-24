Kamion proletio kroz ogradu na A3, veliki zastoj na zagrebačkoj obilaznici

SNIMKA NESREĆE /

Na zagrebačkoj obilaznici došlo je do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera, javlja HAK. Prema prvim informacijama, kamion je proletio kroz ogradu i sudario se s drugim vozilom. Kako doznajemo, na putu prema mjestu događanja uputili su se vatrogasci.

Čitatelj net.hr-a koji se našao na licu mjesta javlja kako je zaobilaznicom prošlo pet policijskih vozila te dva vozila hitne pomoći. "Već pola sata nitko se od auta nije pomaknuo", navodi.

HAK javlja oko 11.30 sati da je prekinut promet prema Lipovcu, dok se prema Bregani vozi jednim trakom, usporeno i u koloni od barem 1 kilometra.