Hrvati se osjećaju manje sigurni noću nego u Iraku i Ruandi: Kriminalist objasnio o čemu se radi

'VJEČNO PITANJE' /

Najbolje što Hrvatska ima, su čudesna obala i otoci i osjećaj sigurnosti u svako doba noći i dana. Barem se tako volimo hvaliti strancima. Ali novo istraživanje pokazuje da možda i nije baš tako. Sigurnije se ljudi osjećaju hodajući sami noću u Iraku i Ruandi, u Njemačkoj i Srbiji, nego u Hrvatskoj. Zanimljivo, najmanje sigurno u cijeloj Europi osjećaju se naši susjedi Talijani. Sigurnije od njih osjećaju se čak i u ratom razorenoj Ukrajini.

O čemu se ustvari radi? Najsiigurnije na svijetu po noći se osjećaju singapurci, njih 98% u europi Norvežani 91% - izdvojili smo još i Sloveniju 84% Španjolsku 81%. Srbi 81%, Njemačka 78%, mi Hrvati 76%, Francuzi 73% – Talijani na dnu u Europi sa 60%.

Inače Iran Ruanda i Irak su ispred Hrvatske - tamo se osjećaju sigurnije, barem tako piše u istraživanju.

