Mučio je, komadao i topio žrtve u kiselini! Jarak o Zveri: 'Bio je fin prema našoj novinarki'

Sretko Kalinić Zver. Zloglasni plaćeni ubojica poznat po svojoj brutalnosti, tema je novih epizoda Dosjea Jarak.

Glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Nadimak Zver nije dobio slučajno: dobio ga zbog metoda kojima se služio: žrtve je mučio elektrošokovima, kliještima im komadao tijela, mrvio kosti čekićem, rastapao ih u kiselini.

Andrija Jarak i Dario Todorović u novim nastavcima donose portret brutalnog ubojice, a novinarka Marijana Čikić s njim je razgovarala u najstrože čuvanom zatvoru u regiji.

Kako je izgledao intervju s ubojicom, i što nas još čeka u novim epizodama Dosjea Jarak, otkrit će nam a tko drugi nego koautor serijala Andrija Jarak.

Moram ti priznati, samo čitajući danas o ovim detaljima uhvatila me tjeskoba. Kako ti i Todorović spavate?

Evo, navikli smo. Ja već 30 godina, Dario već 3,4 godine ulazi u taj mod. Dobro. Sve u redu. Naporna tema, kompleksna. Odvratan zločin, čudni ljudi. Zlikovci pravomoćno osuđeni. Međutim, oni su tu među nama i ja od prvog dana ti ponavljam mi želimo ukazati na činjenicu da ti ljudi postoje, da su oni tu oko nas i da bi ti neki ljudi mogli napraviti neke loše stvari i to nam je nit vodilja. Ove godine idemo tim tempom. Jedna je novost da smo se proširili na susjedne zemlje i da donosimo jedne jako dobre priče i velike priče iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Novinarka Marijana Čikić, uspjela je nešto nevjerojatno. Razgovarala je s ubojicom u najstrože čuvanom zatvoru.

Sve pohvale našoj dragoj Marijani. Ja doista mislim da je to jedna ozbiljna novinarska ekskluziva. Ona je najprije otišla kod njega u Zabelu. To je najčuvaniji zatvor u Srbiji i razgovarala tamo s njim puna tri sata i ispričala kako je on nju i dočekao i tako, bio fin prema njoj. Kasnije ga je nazvala i snimila taj intervju s njim o kojem on govori vrlo, vrlo zanimljive stvari. I sad tu, naravno, dolazimo do jedne točke gdje možemo raspravljati je li ovaj to dobro snimiti tog čovjeka ili ga ne snimiti. Ja mislim da je dobro da ljudi imaju uvid u tu stranu. Na Netflixu gledamo kako osumnjičenici priznaju najgore zločine uživo u policijskoj stanici. U Hrvatskoj nemamo tu priliku i ja mislim da je dobro da ljudi čuju o čemu govori čovjek koji je ubio i kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi, a sumnjiče ga da je ubio ukupno 20.

Ono što smo doznali u tom ubojstva je ono što pokazuje zapravo u ovom serijalu su nevjerojatno mučni detalji. Otapanje tijela u kiselini i komadanje tijela. Čak je bilo spomena da je kuhao neki gulaš.

To bi bila priča da je bilo takvih stravičnih detalja, ali sama brojka od 13 ubijenih ljudi, sumnjiče ga za 20 je strašna samo po sebi i tu se nema što dodati. Riječ je o najbolje plaćenom najgorem plaćenom ubojici. Dakle, to je čovjek koji je stvarno odrađivao zadatke za državu i za taj zloglasni zemunski klan koji je bio ustrojen kao jedna mala mini vojska. Oni su prijetili da preuzmu državu, pa na kraju krajeva su oni ubili tadašnjeg premijera Zorana Đinđića s namjerom da preuzmu državu. Dakle, znaš kakav je to film u glavi kad dvadeset ljudi sjedne za stol i kaže: Idemo ubiti premijera pa ćemo mi preuzeti vlast u državi.

Zanimljivo, jedino kome je poštedio život bio je Vojislav Šešelj. I to više puta.

Nije htio jer je rekao da mu je taj pravomoćno osuđeni ratni zločinac i samoproglašeni četnički vojvoda na neki način politički uzor i da se slaže s njegovim političkim stavovima i da ga zbog toga nije htio ubiti. Šešelj o tome nerado govori, ali je, kaže, u nekoliko navrata ponovio da ga nije ubio samo zato što se slagao s njegovim idejama. Znamo da je prva i zadnja i osnovna ideja Vojislava Šešelja Velika Srbija.

Zemunski klan su zloglasna mafija, ali je bila povezana s državom.

Ona je bila u apsolutnom obliku i smislu povezana sa državom jer bez zaštite države i bez toga da država zažmiriti ne možeš raditi takve poslove. Oni su hladno otimali ljude u sred bijelog dana, prodavali tone droge. Imaš jedan detalj koji otkrijemo u ovoj prvoj epizodi koja je skrenula na Voyo. Nadam se da ljudi to već gledaju. Dakle, ima jedan detalj gdje su oni sa službenim policijskim vozilima i rotirkama dolazili po drogu koju su dovozili preko bugarske granice. Sad zamislite scenu carinika i policajaca gdje dolaze specijalci u pet tih vozila i ukrcavaju drogu pod rotirkama. Ne da ga ne smiješ pitati što vozi ne smije mu reći 'Dobro veče' zato što je ovaj tri stepenice iza njega. Znači, bez zaštite države takav klan ne može funkcionirati, a sve drugo je priča za malu djecu.

Zver je, dakle, prva i druga epizoda.

Tako je.

A ostale epizode?

Imamo epizodu koja je prava poslastica, a to je pljačka Nacionalne sveučilišne biblioteke.

Koja je sad posebno aktualna jer postoje neke paralele između pljačke Louvrea i NSB-a. Jel tako? Možda su oni tamo našli inspiraciju.

A možda jesu, s time da je taj Aleksandar Miles uistinu jedna višeslojna osoba iz ugledne obitelji. Njegov otac je bio poznati novinar, urednik Vjesnika tadašnjega, jedna intelektualna građanska obitelj. Čovjek je godinama neometano iznosio knjige iz NSB-a. Šteta se mjeri u milijunima eura. Oni su uništili neke od najvrjednijih djela. Napad na kulturu i napad na identitet jednog naroda. I mi smo snimili zahvaljujući Dinku Čutura, ravnatelju Državnog arhiva koji nam je doista pustio da snimimo sve te tajne katakombe koje smo imali tamo. Fascinantno je da je čovjek godinama uspio to iznositi. Na kraju je tragično završio. Bio je uvjeren da radi nešto što je jako dobro, da je to nešto što on radi, da je to nekakva ruka koja njega vodi. Jedna jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča koja će imati svoju publiku siguran sam u to.

Donosimo i dvije priče o Zijada Turkoviću i o najvećoj i najgore mafijaškoj organizaciji u Bosni i Hercegovini. Zijad Turković je povratnik iz Njemačke. Njegova organizacija je zasad službeno presuđena za pet ubojstava, razbojništva i puno tih stvari. Reći ću samo jedan detalj. Suđenje Ivi Sanaderu na YouTubeu ima par tisuća pregleda, suđenje u Haagu ima možda 50, 100. Suđenje Zijadu Turkoviću ima 15 milijuna pregleda. To je suđenje koje je postalo Big Brother, koji je postao reality show. I to kad gledaš u sudnici svakih pet minuta se moraš uštipnuti da pitaš sebe:' Ok jesam fulao kanal'. I mi donosimo tu kompilaciju, sudnica i svjedoka. Petnaest milijuna pregleda nema. Mislim da nijedno suđenje na svijetu nema.

Nema sumnje da su vam sve epizode do sad bile izuzetno zanimljive, ali nije stvar samo u zanimljivosti i nešto ste zapravo jako važno uspjeli postići. Zahvaljujući ovoj epizodi o Srđanu Mladenu podignuta je nova optužnica protiv njega.

Podignuta je nova optužnica koja je sada na odlučivanju pred optužnim vijećem. Uskoro bi trebala biti poznata ta odluka. I to je jedna jako velika stvar da se na temelju svjedočenja u ovoj televizijskoj emisiji podignula optužnica. Podsjetit ću da smo u emisiji o Ivi Pukaniću uspjeli izboriti za to da Vrhovni sud preinači odluku.

Obitelj Nike Franjića je tužila državu. Oni su ih odbili uz obrazloženje da njihov otac, muž i sin nije poginuo u terorističkom napadu. Vrhovni je sud preinačio odluku da je to ipak bio teroristički napad. Njegova obitelj dobila 80 tisuća eura. Nije novac tu najvažniji, ali jedna ogromna profesionalna satisfakcija da nismo to radili zaludu, kao što mislim da je to što smo radili o Mlađanu- a nemamo mi ništa protiv Srđana Mlađana - nego postoji gospodin koji bi 4. svibnja 2027. trebao izaći iz zatvora u Lepoglavi. Ako je rekao da je ubio 16 - godišnju djevojčicu, policajca i umirovljenika samo zato da bi vidio kakav je taj osjećaj. Hvala lijepo, to bi bilo to.

Zanimljivo je zapravo da vaš rad ima konkretne rezultate. Što ti je možda od svega ovog što ste do sada radili bilo najteže?

Martina Horvat, nesretna djevojka iz Vukovara nestala 2008.godine, još uvijek je nisu našli. Svi misle da je ona ubijena. Ivana Hodak, kćer Ljerke i Zvonimira Hodaka, koja je, nažalost i službeno, svi znamo da je ubijena. Te dvije epizode izdvojio kao nešto što je uistinu bilo potresno i teško, pogotovo zato što sam igrom slučaja, a osobito Ivanu Hodak, poznavao zbog prirode svoga posla. Ali, recimo taj tužna vukovarska priča o toj Martini Horvat. Gdje je njezina mama je izgubila, njihov tata je pronađen nekoliko mjeseci nakon emisije. To je bilo nešto što je tužno, ali sve su te tragedije tužne. Radimo to s uvjerenjem da ćemo uspjeti postići, osvijestiti da postoje takvi ljudi među nama i da Hrvatska bude bolje društvo. Mi se ne divimo kriminalcima i ubojicama. Mi se ne poistovjećujemo s njima. Mi smo vrlo kritični prema njima i to se vidi u svakoj našoj emisiji. Ja se nadam da su gledatelji to prepoznali i da će ubuduće prepoznati.

Rekla bi, prema reakcijama da stvarno jesu i da ih jako zanima ono što radite. Sretno i tebi i cijeloj ekipi u sljedećim epizodama.