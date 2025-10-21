Zemunski klan: Uspon i pad najbrutalnije balkanske mafije i uloga krvnika poznatog kao 'Zver'

Zloglasni Zemunski klan, jedna od najmoćnijih i najokrutnijih kriminalnih organizacija u poslijeratnoj povijesti regije, godinama je sijao strah otmicama, brutalnim ubojstvima i trgovinom drogom. U samom srcu njihove mašinerije stajao je Sretko Kalinić, glavni egzekutor čiji je nadimak 'Zver' postao sinonim za nezamislivu svirepost. Nove epizode hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' donose dosad neviđen uvid u mračne tajne klana, uključujući i ekskluzivni intervju sa samim Kalinićem iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji. A možete ih gledati od ovog četvrtka u ponoć samo na Voyo.

Zemunski klan - tko je tko?

Nastao krajem 1990-ih, klan je dobio ime po beogradskoj općini Zemun, gdje su 'zemunci' iz klana imali svoje glavno uporište. Na čelu organizacije bili su Dušan Spasojević 'Šiptar' i Mile Luković 'Kum', a jezgra se s vremenom proširila na mrežu od gotovo 200 ljudi. Njihova moć nije ležala samo u oružju i brutalnosti, već i u čvrstim vezama unutar državnih struktura, što im je omogućavalo da godinama djeluju gotovo neometano, izbjegavajući pravdu i gradeći carstvo na temeljima straha.

Njihov 'modus operandi' bio je zastrašujuće efikasan. Bavili su se otmicama bogatih poduzetnika koje su držali u tajnim skrovištima, mučili i od obitelji iznuđivali milijunske otkupnine. Glavni izvor prihoda ipak je bila trgovina drogom. "Mjesečno su oni 'ubijali' oko osam milijuna eura", otkrio je jedan od sugovornika u 'Dosjeu Jarak', opisujući kako su heroin prevozili čak i u službenim vozilima pod rotacijama, stvarajući nevjerojatne profite.

Sretko Kalinić: Hrvat koji je postao 'omiljeni' ubojica moćnog klana

Uloga glavnog egzekutora pripala je Sretku Kaliniću, rođenom 1974. u zadarskom zaleđu. Hrvatski državljanin koji je u svojim ranim dvadesetima sudjelovao u ratu, put do vrha kriminalnog podzemlja pronašao je upravo u Zemunskom klanu. Dok jedni izvori tvrde da ga je vrbovao Milorad Ulemek Legija, drugi navode priču da su ga vođe klana pronašle dok je radio kao drvosječa, obećavši mu bolji život. Ubrzo je postao "omiljeni ubojica" Zemunskog klana, zadužen za najkrvavije poslove. "Svatko tko može za pare ubiti čovjeka je Zver. Sretko Kalinić je, što da kažem - ubojica. Koji je to radio iz lukrativnih razloga", opisuje ga jedan od sugovornika.

Kako je 'Beli' postao 'Zver'?

Nadimak koji ledi krv u žilama, Sretko Kalinić nije dobio slučajno. Iako su ga u klanu isprva zvali 'Beli', svjedočenje zaštićenog svjedoka Dejana Milenkovića Bagzija zauvijek ga je obilježilo. "Kalinić je bio zvijer od čovjeka. Zapravo, zvijer je blaga riječ", rekao je Bagzi istražiteljima. Od tog trenutka, Kalinić je postao 'Zver'.

Njegova djela nadilazila su puko izvršavanje naredbi; on je u mučenju pronalazio sadističko zadovoljstvo, opisivali su svjedoci, kao i to da je žrtve mučio elektrošokovima, dijelove tijela im čupao kliještima i kosti mrvio čekićem. Najjeziviji detalji, koje je kasnije i sam priznao, uključuju ubojstvo člana klana Milana Jurišića, čije je tijelo navodno raskomadao, samljeo u stroju za meso i od njega skuhao gulaš. Osuđen je za 13 ubojstava hladnokrvno izjavivši: "Ne žalim ni za kim od njih, jer su to zaslužili. Bili su budale!"

Operacija 'Sablja' i konačni pad

Vrhunac moći Zemunskog klana ujedno je bio i početak njihovog kraja. Atentat na srbijanskog premijera Zorana Đinđića 12. ožujka 2003. pokrenuo je najveću policijsku akciju u povijesti Srbije – operaciju "Sablja". Država je klanu objavila rat.

Sretko Kalinić je godinama bio u bijegu. Iako je za njim bila raspisana Interpolova tjeralica, vješto je prelazio granice i skrivao se, između ostalog, i u Zagrebu. Njegov bijeg završio je 2010. godine, kada ga je u zagrebačkom predgrađu pokušao ubiti drugi "zemunac". Ranjeni Kalinić završio je u bolnici gdje je identificiran i uhićen. Nakon promjene hrvatskog Ustava, postao je prvi hrvatski državljanin izručen Srbiji, gdje danas služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Nasljeđe Zemunskog klana ostaje kao mračni podsjetnik na vrijeme kada je organizirani kriminal bio isprepleten s državom. Njihova priča je priča o moći, brutalnosti i, na koncu, neizbježnom padu.

Cjeloviti pregled djelovanja klana i psihološki portret najokrutnijeg ubojice Balkana ne propustite u novim epizodama 'Dosjea Jarak', koje možete pratiti ekskluzivno na platformi Voyo od četvrtka u ponoć!