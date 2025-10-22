U ponoć na Voyo ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak' - Zver 1

Točno u ponoć, hvaljeni true crime serijal 'Dosje Jarak' samo na platformi Voyo otvara jedno od najmračnijih poglavlja regionalnog kriminala. Andrija Jarak i njegov tim suočavaju vas s čovjekom čije je ime postalo sinonim za brutalnost – Sretkom Kalinićem, zloglasnim plaćenim ubojicom Zemunskog klana, poznatijim pod nadimkom 'Zver'. Pripremite se za uranjanje u um ubojice, jer nove epizode Dosjea Jarak donose ekskluzivni intervju iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji.

Tko je najbrutalniji ubojica Zemunskog klana?

Rođen u zadarskom zaleđu, Sretko Kalinić posjeduje hrvatsko i srpsko državljanstvo, no njegova biografija ispisana je krvlju s obje strane granice. Kao glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana, bio je zadužen za najbrutalnije likvidacije koje su potresale regiju. Osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentat na srbijanskog premijera Zorana Đinđića, Kalinić je postao simbol surovosti jedne ere.

Njegov put od drvosječe, kako neki izvori tvrde, do 'omiljenog ubojice' klana, obilježen je nevjerojatnom okrutnošću. Nadimak 'Beli' brzo je zamijenjen onim koji ga i danas prati – 'Zver'. Prema svjedočenjima bivših članova klana, taj je nadimak "zaslužio" metodama koje su šokirale čak i njegove suradnike iz kriminalnog miljea: mučenje elektrošokovima, komadanje tijela i potpuna odsutnost kajanja. Njegova priča neraskidivo je vezana i za Hrvatsku, gdje se godinama skrivao nakon Đinđićeva ubojstva, sve dok ga unutarnji sukob u klanu i pokušaj ubojstva u zagrebačkom Rakitju nisu konačno doveli pred lice pravde.

Andrija Jarak o ubojici Zemunskog klana: 'O ubojstvima priča kao da je bio u dućanu'

Ono što novi serijal 'Dosjea Jarak' čini jedinstvenim nije samo kronološki prikaz zločina, već dubinski psihološki portret Sretka Kalinića. Vrhunac dvodijelnog specijala je ekskluzivni intervju koji je s njim, iz najstrože čuvanog zatvora u regiji, vodila novinarka Marijana Čikić. Njezina upornost i višemjesečni trud rezultirali su razgovorom koji je šokirao i samog Andriju Jarka.

"Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu", ističe Jarak. "On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni. To je onaj 'wake up call', trenutak kad shvatiš da postoje ljudi koji ne prepoznaju vrijednost života."

Upravo ta banalnost zla, gdje se oduzimanje života tretira kao posao, u središtu je ove uznemirujuće priče.

Tim 'Dosjea Jarak' donosi dosad neviđene detalje, rekonstrukcije i svjedočanstva kriminalista, obitelji žrtava i ljudi nekad bliskih Zveri, kao i intervju s ubojicom iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji.

Okrijte najmračnije tajne regionalnog podzemlja i doznajte šokantne detalje iz života čovjeka čija su (ne)djela trajno obilježila crnu kroniku. Prva epizoda 'Zver 1' večeras, točno u ponoć, samo na platformi Voyo.