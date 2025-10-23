Ako problema s dostupnošću pobačaja ima u najvećoj bolnici u Zagrebu, kako je tek u Kninu, Požegi i Našicama

Šest godina nakon što je u Hrvatskoj odobrena pilula za pobačaj, u najvećoj bolnici u kojoj su se obavljali do daljnjeg ih ne rade. To su mreži Hrabre sestre rekle pacijentice koje su se htjele naručiti za ultrazvuk, kao i volonterke. Razlog - nedostatak medicinskih sestara koje bi pacijenticama izdavale tablete.

"Od početka ovoga tjedna više se ni ne javljaju na telefon. Očito je neki kolektivni priziv savjesti među medicinskim sestrama. Ja im želim poručiti da jako štete ženama i pravu na pobačaj i ženskom zdravlju", kaže koordinatorica mreže Hrabre sestre Romana Jakaša.

Iz Petrove bolnice, ispred koje gotovo uvijek stoje protivnici pobačaja, danas su se oglasili. Šef bolnice u Petrovoj demantirao je da se dogodila obustava pobačaja na zahtjev, ali je iznio podatke prema kojima, od 49 ginekologa njih samo 12 se NE poziva na priziv savjesti. Isto tako, prvi smo put čuli podatke za medicinske sestre, njih više od polovice, 60 od 116, također se poziva na priziv savjesti.

U Petrovoj se u prosjeku tjedno obavi desetak pobačaja na zahtjev. Po cijeni od 300-tinjak eura, u pravilu medikamentozno, u čemu sudjeluju sestre. "One su te koje će dati taj lijek i objasniti sami postupak, a sam pregled i drugo odradi liječnik. Znači, ti je, kao i inače, u ginekologiji nema samostalnog rada. Ja sam već dugo ginekolog, nikada nisam pregledao ženu, a da uz mene nije bila medicinska sestra", kaže Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

U Sloveniji ginekologa s prizivom samo tri posto

Inače, posljednje procjene govorile su da u Hrvatskoj oko 60 posto ginekologa ima priziv savjesti, u Italiji je taj postotak još veći, oko 70 posto, dok je u Sloveniji ginekologa s prizivom samo tri posto.

"Nitko ne zna i Ministarstvo godinama tvrdi da nema pojma koliko zapravo prizivača imamo kao da je to nevažna informacija i kao da o njoj doslovno ne ovisi zdravstvena skrb žena", ističe Ivana Kekin, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.

Da je kod nas postotak ginekologa s prizivom savjesti previsok upozorava Jasenka Grujić, ginekologinja koja se već godinama bori za dostupnost pobačaja. Svaki liječnik, kako ističe, ako se pozove na priziv savjesti, po zakonu je dužan uputiti pacijenticu drugom liječniku da obavi zahvat.

POGLEDAJTE VIDEO: U Petrovoj bolnici ne rade pobačaje? Ženske udruge tvrde da telefoni šute, bolnica sve negira

"Ako oni prime na posao nekoga tko se priziva na savjest, a oni trebaju osobu koja će raditi te zahvate, takva osoba ne može dobiti posao. Mislim da se na taj način može riješiti problem, a mislim da i druge bolnice imaju opterećenje sa prizivom savjesti", naglašava doktorica Grujić.

Sjetimo se samo da se u Zagrebu na Svetom duhu godinama nisu obavljali pobačaji jer su svi liječnici bili u prizivu savjesti. I naravno, ako je problem s dostupnosti u centru Zagreba, kako neće biti u manjim mjestima. Knin, Požega, Našice, Virovitica i Nova Gradiška - sve su to gradovi, prema posljednjim podacima ženske mreže, u kojima su bolnice koje ne pružaju pobačaj.

"Želim zahvaliti svim doktorima koji ipak drže do ženske autonomije i zdravlja, koji se trude da žene dobiju tu uslugu pobačaja u svim hrvatskim bolnicama, kao i medicinskim sestrama", kaže Romana Jakaša.

Na pobačaj u Brežice?

Inače, Francuska je lani postala prva zemlja koja je u svoj Ustav unijela i pravo na dobrovoljni prekid trudnoće. Ove je godine Severina bila među aktivisticama koje su u Bruxelles odnijele preko milijun i 200 tisuća potpisa da baš sve žene koje žive u zemljama Unije imaju dostupan i siguran prekid trudnoće.

"Mi ovdje nismo došli nikoga moliti, da ne bi ispalo da je ovo neka molba. Ovo je zahtjev koji mora biti ispunjen", rekla je Severina početkom rujna ispred Europskog parlamenta.

Isto tako, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji države moraju osigurati da priziv savjesti ne ugrožava ženska prava na zdravstvenu skrb, pa daju i smjernice da se proširi profil zdravstvenih radnika koji mogu sudjelovati u prekidu trudnoće.

"Nadam se da će se naći kompetentni stručnjaci - bili to farmaceuti, liječnici opće prakse, mladi liječnici ili drugi profili - koji će moći ženama ponuditi medikamente za prekid trudnoće, objasnivši im o čemu se radi, i da će one moći, prema tim smjernicama, obaviti to kod kuće", zaključuje Jasenka Grujić.

A ne da 140 žena iz Hrvatske samo prošle godine pobačaj odlazi obaviti - u Brežice.