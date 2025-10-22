Šef klinike u Petrovoj: 'Nije bilo, niti će biti, nikakvog odbijanja pacijentica'

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković u srijedu je demantirao medijske napise o tome da se u Petrovoj bolnici više ne obavljaju pobačaji na zahtjev, istaknuvši da se svi postupci provode i da nijedna žena nije odbijena.

"Htio bih demantirati napise koji su se pojavili u medijima kao netočne, jer nijedna zdravstvena usluga koju nudi ova klinika nije obustavljena. Trenutačno smo u fazi preseljenja iz starog dijela bolnice u novi, pa postoje određeni organizacijski problemi dok se sve ne uhodamo, ali sve žene koje su se ovaj tjedan javile u kliniku postupak su obavile", rekao je Orešković.

Dodao je da liječnici, medicinske sestre i primalje imaju zakonsko pravo na priziv savjesti, no i da se rad unatoč tome organizira tako da pacijentice mogu ostvariti zakonom zajamčeno pravo. Navodi da od ukupno 49 ginekologa, 12 nije potpisalo izjavu o prizivu savjesti, dok među 116 medicinskih sestara i primalja koje rade na odjelima povezanima s trudnoćom i reproduktivnim postupcima njih oko 60 koristi to pravo.

"Svi postupci koje smo dužni provoditi obavljaju se i dalje. Nije bilo, niti će biti, nikakvog odbijanja pacijentica", naglasio je Orešković te dodao kako se podaci o prizivu savjesti redovito ažuriraju zbog promjena u kadrovima.

Objasnio kako se u Petrovoj obavljaju pobačaji

Orešković je naglasio da se u Petrovoj pobačaji obavljaju medikamentozno.

"Žena koja želi prekinuti trudnoću dođe u kliniku, bude pregledana klinički i ultrazvučno. Ako je trudnoća unutar zakonskog roka, propisuje se medikamentozna terapija. Ako nakon toga dođe do komplikacija, tada liječnik mora dovršiti postupak, jer se radi o medicinskoj indikaciji", pojasnio je.

Dodao je da lijek propisuje liječnik, dok medicinska sestra ili primalja objašnjava postupak i daje lijek pacijentici.

"U ginekologiji nema samostalnog rada. Nikada nisam pregledao ženu bez prisutnosti medicinske sestre", rekao je. Dodao je kako bi, kao liječnik s dugogodišnjim iskustvom, volio da se pobačaj ne promiče kao metoda kontracepcije.

U prosjeku se tjedno odradi desetak pobačaja na zahtjev

"To je još uvijek najopasnija metoda po zdravlje žene, a ponekad može ugroziti i život", poručio je. Orešković je rekao i da se u bolnici u Petrovoj u prosjeku tjedno obavlja desetak pobačaja na zahtjev.

"To nije usluga koja ulazi u okvire HZZO-a, a cijena je oko 300 eura ako nema medicinske indikacije za zahvat", rekao je i dodao da će se uskoro ta cijena korigirati.

Od pojedinih udruga koje se bave ženskim pravima u utorak se po društvenim mrežama proširila vijest da je Petrova privremeno obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev.

Navodno tamo trenutačno ne rade prekid trudnoće na zahtjev jer nemaju medicinske sestre koje obavljaju dio posla vezan uz prekid trudnoće – izdavanje tableta i upute za uzimanje.

