'Kolektivni priziv savjesti' u Petrovoj? Žene tvrde da se ne mogu naručiti na pobačaj: 'Telefoni samo zvone'
U Petrovoj bolnici ne izvode se pobačaji na zahtjev, tvrde to iz ženske udruge "Hrabre sestre".. Razlog, kako tvrde - sve je više medicinskih sestara ima priziv savjesti. No iz bolnice su sve to odmah demantirali. Kako je i zašto do nesporazuma došlo?
Jedan telefonski poziv bio je dovoljan da otkrije da u zagrebačkoj bolnici nešto ne štima. Volonterke i korisnice ženske mreže Hrabre sestre tvrde: nemoguće je naručiti se na pobačaj. Telefoni zvone, ali nitko se ne javlja. Iz Klinike za ženske bolesti sve negiraju.
"Naša korisnica je zvala u ponedjeljak da se naruči na UZV. Odbijena je jer se UZV 'ne vrši u smislu pobačaja'. Za druge stvari može, ali za ovo ne može. Tu nastaje problem." kaže Romana Jakaša, koordinatorica mreže Hrabre sestre.
Njihova volonterka je pokušala isto – rezultat je bio jednak. I dok su društvene mreže brujale o navodnoj obustavi pobačaja u bolnici, iz KBC-a poručuju: "Niti jedna usluga nije obustavljena."
"Sve žene koje su se javile ovaj tjedan na kliniku – pobačaj su obavile." kaže dr. Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb.
Kolektivni priziv savjesti
Ipak, problemi ne prestaju. Iz mreže Hrabre sestre kažu da se telefoni uopće ne javljaju, a situaciju opisuju kao "kolektivni priziv savjesti".
"Od početka tjedna se više ni ne javljaju na telefon. Očito je riječ o kolektivnom prizivu savjesti među medicinskim sestrama. Štete ženama, pravu na pobačaj i ženskom zdravlju." kaže Romana Jakaša, koordinatorica mreže Hrabre sestre.
U bolnici radi 116 medicinskih sestara – njih 60 ima priziv savjesti. Od 49 ginekologa, 12 nema priziv. Prosječno, u bolnici se tjedno izvrši oko 10 pobačaja na zahtjev.
"Kad se zaposlenice vrate s porodiljnog dopusta, znaju reći da sad imaju priziv savjesti. To se samo evidentira, nije riječ o anketi." kaže dr. Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb.
U 2024. godini bilo je ukupno 8.130 pobačaja, no podaci još nisu u potpunosti obrađeni.
Nema registra, nema jasnoće
Zakonom, pobačaj na zahtjev žene u Hrvatskoj je dopušten do 12. tjedna trudnoće. Cijena: oko 300 eura. No, sve više žena s problemima u pristupu ovom pravu obraća se i političarima.
"Priziv savjesti u bolnicama se često događa bez ikakve procedure. Doslovce u hodniku kažete da imate priziv. Nema registra, nema jasnoće." poručila je Ivana Kekin, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.
Dok institucije tvrde da je sve u redu, brojne žene svjedoče o sistemskim preprekama. Ako telefon ne zazvoni s druge strane – što onda vrijedi zakonsko pravo?
POGLEDAJTE VIDEO: Hitnjaci traže beneficirani staž, ministrici poručili: 'Nije upućena u sustav'