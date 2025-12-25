Božić u znaku emocija: Kate i Charlotte zajedno u kraljevskom glazbenom duetu

Božićni program britanske kraljevske obitelji ove je godine obilježio poseban i emotivan trenutak. Kate Middleton (43), princeza od Walesa i supruga princa Williama, pojavila se u glazbenom duetu sa svojom kćeri, princezom Charlotte (10), članicom britanske kraljevske obitelji.

Majka i kći zajedno su sjele za klavir i izvele skladbu „Holm Sound“ škotskog skladatelja i producenta Erlanda Coopera, čiji je rad snažno nadahnut prirodom i povezanošću. Upravo su te teme bliske princezi od Walesa, što je ovom nastupu dalo dodatnu emotivnu dimenziju. Zanimljivo je i da je skladba posvećena Cooperovoj majci Charlotte.

Dirljiv nastup snimljen je prošlog tjedna u unutarnjoj dvorani dvorca Windsor, a u izvedbi im se pridružio i sam skladatelj. Intimna atmosfera bez publike dodatno je naglasila bliskost Kate i njezine kćeri.

Najava i emotivna poruka

Princ i princeza od Walesa duet su najavili ranije istog dana objavom kratkog i tajanstvenog videa na zajedničkom Instagram profilu. U blagdanski uređenoj prostoriji kamera se zadržala na dvije ruke položene na klavir, od kojih je jedna nosila prepoznatljiv veliki prsten, uz jednostavan opis: „Poseban duet…“.

U uvodu božićnog koncerta „Together at Christmas“, koji se emitira na britanskom kanalu ITV, emitirana je i naracija pisma koje je Kate Middleton uputila uzvanicima u Westminsterskoj opatiji. U njemu je istaknula da Božić govori o ljubavi koja se pokazuje kroz male, svakodnevne geste poput nježnosti, pažnje i pomaganja drugima.

Bogat božićni program

Nakon uvodnog dueta, program je nastavljen izvedbama božićnih himni u izvedbi zbora Westminsterske opatije, govorom dekana opatije velečasnog dr. Davida Hoylea, čitanjem iz Evanđelja po Luki koje je izveo princ William, kao i recitacijom glumice Kate Winslet. Naraciju je nastavila i Vicky McClure, britanska glumica poznata po serijama „Line of Duty“ i „Trigger Point“.

Kate Middleton već je ranije pokazala glazbeni talent, a 2021. godine oduševila je javnost kada je u Westminsterskoj opatiji svirala klavir uz glazbenika Toma Walkera, što je tada izazvalo brojne pohvale i usporedbe s princezom Dianom.

