Isplati li se onima u dijaspori vratiti kući? Razgovarali smo s Hrvatima koji će za povratak dobiti 7 tisuća eura

NOVCI SU SPREMNI /

Više Hrvata živi izvan Hrvatske, nego u Hrvatskoj. Ovdje nas je 3,8 milijuna, vani pet milijuna. Podatak je nedavno iznio ministar obrane Ivan Anušić, ali ako je vjerovati jednom drugom ministru, demografije Ivanu Šipiću, isplati se vratiti. Hrvatska se, kaže, promijenila i spremna je da se ljudi vrate. Razgovarali smo s Hrvatima iz Njemačke koji će za povratak dobiti sedam tisuća eura. Više pogledajte u prilogu