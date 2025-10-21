Stručnjakinja: 'Andrew i Fergie ponašali su se kao skorojevići! To je bilo naprosto odvratno'

Prince Andrew prije nekoliko dana odrekao kraljevskih titula, ali pitanje je jesu li s time riješeni svi problemi za kraljevsku obitelj. To je pitanje za moju večerašnju gošću Nadu Mirković.

Odrekao se u petak svih titula, ali je li to dovoljno? Ili: kako mnogi misle: premalo i prekasno.

Nekako mi se čini da budući da je prestao biti vojvoda, a ostao je princ ili po našem kraljević Andrej, recimo da onda nije jako puno titula izgubio jer on ne može ostati bez titule princa ako to ne odluči parlament. Znači, parlament je taj koji njemu službeno skida tu titulu. To je još uveo George Petty. To što je izgubio titulu vojvode nije neki stravični pad u blato. U blato se samo uvaljao.

Zapravo, uopće nije u blatu. Čitala sam danas da živi i dalje u palači sa 30 soba u Windsoru uopće ne plaća stanarinu.

Njegov osnovni problem kao i njegove bivše žene Sarah Ferguson, poznate kao Fergie, bio je u tome što su oni bili i prije, dok su bili u braku i neposredno nakon što su se razveli, nevjerojatno rastrošni. Ponašali su se kao da novac nema nikakve veze. Recimo, ona je, kad se već razvela, pa je živjela sama sa jednom kćerkom, naručivala neke bankete da se svaku večer kuhaju, a onda bi jela čips i to se sve bacalo. Dakle, neko ponašanje koje je naprosto odvratno. Oboje su bili oduvijek jako gramzljivi za novac, za statusne simbole, kao da su neki skorojevići, kao da su neki ljudi koji su se jedva domogli nekih para, pa se sad moraju razmetati. I to njegovo druženje s Epsteinom, osim te seksualne komponente ima i tu komponentu. On i njegova bivša žena, koja je s njim ostala jako dobra i oni i dalje žive skupa, su od njega tražili usluge, avione. Tražili su bankete, ona i novac, možda čak i on novac. Njega su, inače u nekoliko navrata uhvatili da traži novac od nekih ljudi koje je mislio spajati s kraljevskom obitelji i tako dalje. Tako da je on bacio jako ružno svjetlo na monarhiju.

Princ Andrew nikad je nije upoznao, kako je sam tvrdio, a ipak joj je isplatio 12 milijuna funti, i to, kako piše Guardian, uz pomoć svoje majke, Kraljice Elizabete.

Ono što su njemu odmah zamjerili, kad je on imao onaj čuveni intervju na BBC-u, što bezočno laže na televiziji. Od njega se nije očekivalo da će bezočno lagati, ali on je bezočno lagao. Postoje brojni dokazi, a čak je i njegov američki odvjetnik, tvrdio da su oni proučavali onu čuvenu fotografiju njega s Virginijom, za koju je on tvrdio da je lažna, da nema šanse da je lažna. Svi eksperti potvrdili su da to nije lažna fotografija. To je možda još jedna stvar s kojom se zakopao.

Je li kraljica znala?

Vjerujem da je kraljica znala zato što je mnoge stvari za njega obavljala policija. On je tražio od svojih tjelohranitelja, koje plaćaju porezni obveznici koje on ima kao kraljičin sin, još dok je kraljica bila živa, da istražuju i pronađu bilo kakvu prljavštinu o toj jadnoj ženi. Znači, tražio je neke usluge na koje nema pravo i za koje su se ti ljudi pobunili i nisu željeli to raditi. Ni jedan agent se nije htio s tim baviti. Tako da je i to jedan element. Kraljica je u to vrijeme već bila dosta stara i bila je preokupirana time što joj je muž umirao, ali ona je toliko pratila sve što se događa oko njezine obitelji, da ne vjerujem da nije znala.

Koliko mislite da ovo može utjecati na kralja Charlesa? Nije riječ o bilo kome. Riječ je doslovno o njegovom mlađem bratu i nije da se radi samo o ovim memoarima. Dokazano je da su se dopisivali. Postoje mailovi između Epsteina i Andrewa.

On je nekoliko puta Epsteina doveo i u Buckinghamsku palaču. Tretirao ga je kao najbližeg i on je te usluge koju je njemu činio Epstein de facto plaćao preko tih veza s kraljevskom obitelji. On je dvanaest godina mlađi brat i Charles ima prema njemu neku slabost. Ali, vrlo ozbiljno se priča da je njega zapravo princ William prisilio na to da se ozbiljno pozabaviti tim slučajem i da ga prisili da se odrekne titula i da se još više povuče. Čak je bila i neka priča da su mu ponudili da živi u Ujedinjenim Emiratima u nekoj kući.

Jel vjerujete da će jednom kad William postane kralj, uopće prisustvovati tome?

Ne. William jejako puno zaprepašteniji nego Charles oko svega toga što se događalo. Charles ima neke svoje skandale iza sebe koje ne može zaboraviti. I nije takav licemjer da će tvrditi da je on najčasniji na svijetu, ali William to može. William nema nikakvih skandala iza sebe. William nije nikad pokleknuo. On je u tradiciji kraljica onaj koji se drži vrlo časno, koji se drži svih tradicija svih običaja koji kaže. Ne ponaša se rastrošno, pokušava živjeti normalno. Čak je pokazao da oni ne trebaju niti ne znam kako velike apanaže da bi mogli živjeti normalno i tako dalje. Dakle, on je potpuna suprotnost-

Čini se da je popularnost Monarhije stvarno niska niža nego ikad. Je li to samo dojam ili kao da je sve krenulo nizbrdo od smrti kraljice?

Sigurno da od smrti kraljice koja je bila posebna po tome što je ona imala nešto što se u današnjem svijetu gubi, a to je neku veliku mogućnost samokontrole i to od prvog dana. Poznata je priča o tome kako je nju Churchill upoznao kad je imala dvije, tri godine jer je došao kod njenog oca kralja. I tada se vratio kući i zapisao i poslije se to i objavilo više puta, tako da on nikad u životu nije vidio da je bio zaprepašten, da je jedno malo dijete od dvije godine može imati takav osjećaj autoriteta, razumnog, razboritog ponašanja i držanja i naprosto je smatrao da je ona po tome posebna. I ona je to poslije iskazala kad je '52. postala kraljica. Churchill je također rekao da ona nikada neće biti u vlasti slave. Slava će biti njen sluga, ali ne i njen gospodar. I to je zaista bilo tijekom njenog života, a to kod Andrewa jadnog i kod Fergie uopće nije bilo tako. Fergie nije mogla podnijeti da se gubi iz pozornosti. Samo slava je bila bitna.