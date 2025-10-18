Nakon što se princ Andrew odrekao svih titula, otkriveno što čeka njegove kćeri

Nakon što je u javnosti odjeknula vijest da se britanski princ Andrew (65) odriče svih kraljevskih i počasnih titula, uključujući i onu vojvode od Yorka, sada su isplivale nove informacije. Izgleda da će svoju titulu, ipak, tehnički zadržati jer se ona može ukinuti isključivo odlukom britanskog parlamenta, prenosi britanski The Guardian.

I dalje će nositi titulu princa, no više neće koristiti plemićke naslove ni ikakva priznanja koja su mu prethodno dodijeljena.

Bivša supruga princa Andrewa, Sarah Ferguson (66), koja je do sada nosila titulu vojvotkinje od Yorka, također više neće koristiti tu titulu — od sada će biti poznata jednostavno kao Sarah Ferguson, a njihove kćeri: princeza Beatrice (37) i princeza Eugenie (35) zadržavaju svoje titule.

POGLEDAJTE VIDEO: Preljubi, zabranjene ljubavi, a sada i pedofilija

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, ova odluka Andrewa dolazi u vrijeme kada se ponovno podiže pritisak zbog njegovih veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffrey Epsteinom kao i na navodnu povezanost s kineskim političarem Cai Qijem, kojeg se sumnjičilo za primanje povjerljivih informacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Optužba za seksualno zlostavljanje: Postupak protiv princa Andrewa mogao bi trajati 20 ili 30 godina