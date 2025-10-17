Britanski princ odrekao se titula nakon afere koja je potresla svijet, iz palače potvrdili

Princ Andrew odrekao se svih preostalih titula i počasti, uključujući i onu vojvode od Yorka, nakon skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom, piše BBC.

Odluka je donesena svega nekoliko dana prije objave memoara pokojne Virginije Giuffre, žene koja je godinama tvrdila da je Epstein trgovao njome i koja je s Andrewom sklopila višemilijunsku nagodbu zbog optužbi za seksualni napad.

Foto: Profimedia

U priopćenju Buckinghamske palače stoji da je odluka donesena nakon razgovora s kraljem Charlesom te užim i širim članovima kraljevske obitelji. "Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. I dalje stojim iza odluke da se povučem iz javnog života. Uz suglasnost Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram otići i korak dalje. Stoga više neću koristiti svoje titule ni počasti koje su mi dodijeljene," izjavio je Andrew, dodajući kako i dalje "aktivno poriče optužbe protiv sebe".

Ne odriče se svih titula

Iako će zadržati titulu princa, Andrew više neće koristiti naslov vojvode od Yorka. Također će se odreći viteškog reda Grand Cross of the Royal Victorian Order (GCVO) i uloge u Redu podvezice.

Foto: Jordan Pettitt, Pa Images/alamy/profimedia

Memoari Virginije Giuffre, naslovljeni Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, izlaze ovog mjeseca. U knjizi pokojna Giuffre opisuje navodni susret s Andrewom dok je imala 17 godina, tvrdeći da je princ smatrao kako je spolni odnos s njome njegovo "pravo po rođenju" te da joj je nakon toga hladno zahvalio "britanskim naglaskom".

