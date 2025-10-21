Pogledajte galeriju princeze Beatrice dok skandali njenog oca potresaju kraljevsku obitelj

Princeza Beatrice (37), unuka kraljice Elizabete II. i nećakinja kralja Charlesa III., očekuje drugo dijete sa suprugom Edoardom Mapelli Mozzijem (41). Unatoč skandalima roditelja i gubitku titule princa Andrewa zbog poveznice s osuđenim Jeffrey Epsteinom, Beatrice i dalje nosi titulu princeze i gradi neovisnu karijeru u tehnologiji i humanitarnim projektima. U ovoj galeriji donosimo pregled njezinih najvažnijih životnih trenutaka, od privatnog života do kraljevskih i profesionalnih uspjeha.