NEĆAKINJA KRALJA /

Pogledajte galeriju princeze Beatrice dok skandali njenog oca potresaju kraljevsku obitelj

Pogledajte galeriju princeze Beatrice dok skandali njenog oca potresaju kraljevsku obitelj
Foto: Rickyvigilm/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Princeza Beatrice (37) kći je princa Andrewa i Sarah Ferguson (64), a zajedno sa sestrom Eugenie nećakinja je kralja Charlesa III.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Princeza Beatrice (37), unuka kraljice Elizabete II. i nećakinja kralja Charlesa III., očekuje drugo dijete sa suprugom Edoardom Mapelli Mozzijem (41). Unatoč skandalima roditelja i gubitku titule princa Andrewa zbog poveznice s osuđenim Jeffrey Epsteinom, Beatrice i dalje nosi titulu princeze i gradi neovisnu karijeru u tehnologiji i humanitarnim projektima. U ovoj galeriji donosimo pregled njezinih najvažnijih životnih trenutaka, od privatnog života do kraljevskih i profesionalnih uspjeha.

21.10.2025.
7:32
Hot.hr
Chris Jackson-getty/pool Supplied By Splash News/splashnews.com/splash/profimedia
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEĆAKINJA KRALJA /
Pogledajte galeriju princeze Beatrice dok skandali njenog oca potresaju kraljevsku obitelj