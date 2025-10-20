Zvijezde popularne serije stigle u Dubrovnik: Evo kako je izgledalo snimanje

Dubrovnik je još jednom postao pozornica svjetske filmske industrije! Ekipe popularne serije Outer Banks stigle su u Dubrovnik, a snimanje je danas započelo upravo na Stradunu, javlja Dubrovački dnevnik. Ispred Sponze su primijećeni neki od glavnih glumaca, Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlacia Grant (Cleo) i Drew Starkey (Rafe). Mnogi su obožavatelji iskoristili priliku da ih fotografiraju i uživo pogledaju kako izgleda snimanje jedne od najgledanijih serija. Stradun, koji je već godinama prepoznatljiv po velikim filmskim produkcijama, ponovno je zablistao u holivudskom sjaju, a snimanje bi trebalo trajati nekoliko dana. Kako je izgledalo snimanje - pogledajte u galeriji.