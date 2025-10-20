Ogrlice, naušnice, tijare... Smaragdi oduzimaju dah! Pogledajte kakvo blago su ukrali iz Louvrea

Dan nakon što su ukradeni dragulji iz pariškog Louvrea, pred francuskom policijom težak je zadatak. Dobro uigrana banda od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Ušli su kroz prozor koristeći ljestve postavljene na platformu na malom kamionetu. Operacija je trajala oko četiri minute, nakon čega su pobjegli na motociklima.

Dragulji koje su ukrali imaju "istinsku baštinsku vrijednost i zapravo su neprocjenjivi", rekao je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. Osam ukradenih "neprocjenjivih" predmeta imenovalo je francusko ministarstvo kulture. Deveti predmet je ukraden, ali je pronađen na mjestu događaja.

Ukradeni predmeti su:

Tijara iz seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Ogrlica iz seta safira kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Naušnice, iz para koji pripada setu safira kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Smaragdna ogrlica iz seta Carica Marie Luise

Par smaragdnih naušnica iz seta Carice Marie Luise

Broš poznat kao "broš za relikvije"

Tijara carice Eugenie

Velika broš s korsažnom mašnom carice Eugenie.

Kruna razbijena

Francuski list Le Parisien prethodno je izvijestio da je predmet pronađen u muzeju kruna Napoleonove supruge, carice Eugene, te da je bila razbijena. Vlasti su otkrile i detalje pljačke.

Ministrica kulture Rachida Dati rekla je da snimka operacije pokazala da lopovi "nisu ciljali ljude, mirno ušli i za četiri minute razbili vitrine, uzeli svoj plijen i otišli". "Bez nasilja, vrlo profesionalno", rekla je.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je da je "velika pljačka" uključivala ulazak uljeza u muzej putem ljestvi postavljenih na platformu na kamionu. Nije jasno jesu li sa sobom ponijeli bilo koju ili svu opremu koju su koristili, budući da se građevinski radovi odvijaju uz stranu rijeke Seine, gdje se dogodila provala.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su kriminalci pobjegli na dva motocikla. Nitko nije ozlijeđen. Banda je bila dobro pripremljena i izvidjela je mjesto događaja, rekao je Nunez, dodajući da su rezali prozorska stakla posebnim rezačem prije nego što su pobjegli "na TMAX-u", vrsti Yamaha maxi-skutera.