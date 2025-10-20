Stručnjak objasnio zašto policija ima samo tjedan dana da pronađe neprocjenjivo blago iz Louvrea

Dan nakon što su smioni lopovi upali u Louvre i ukrali dragulje neprocijenjive vrijednosti, pred francuskom policijom je težak zadatak. Dobro uigrana banda, koja se sastojala od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Ušli su kroz prozor koristeći ljestve postavljene na platformu na malom kamionetu. Operacija je trajala oko četiri minute, nakon čega su pobjegli na motociklima. Dragulji koje su ukrali imaju "istinsku baštinsku vrijednost i zapravo su neprocjenjivi", rekao je francuski ministar unutarnjih poslova.

Policija sada ima "utrku s vremenom" kako bi pronašla umjetnine, piše Sky News.

Detektiv za umjetnost Arthur Brand rekao je da je pljačka "krađa desetljeća" - dodajući da će policija, kako bi vratila neprocjenjive predmete, morati pronaći krivce za samo tjedan dana.

Ne mogu se prodati

"Ovi krunski dragulji su toliko poznati da ih jednostavno ne možete prodati", rekao je Brand.

"Jedino što mogu učiniti je rastopiti srebro i zlato, rastaviti dijamante, pokušati ih izrezati. Tako će vjerojatno zauvijek nestati", dodao je.

"Policija ima tjedan dana. Ako uhvate lopove, stvari bi još uvijek mogle biti pronađene. Ako potraje dulje, plijen će vjerojatno nestati. To je utrka s vremenom."

Osam ukradenih neprocjenjivih predmeta imenovalo je francusko ministarstvo kulture. Deveti predmet je ukraden, ali je pronađen na mjestu događaja.

Ukradeni predmeti su:

Tijara iz seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Ogrlica iz seta safira kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Naušnice, iz para koji pripada setu safira kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Smaragdna ogrlica iz seta Carica Marie Luise

Par smaragdnih naušnica iz seta Carice Marie Luise

Broš poznat kao "broš za relikvije"

Tijara carice Eugenie

Velika broš s korsažnom mašnom carice Eugenie.

Kruna je razbijena

Francuski list Le Parisien prethodno je izvijestio da je predmet pronađen u muzeju kruna Napoleonove supruge, carice Eugenije, te da je bila razbijena.

Vlasti su otkrile i detalje pljačke.

Ministrica kulture Rachida Dati rekla je da snimka operacije pokazala da lopovi "nisu ciljali ljude, mirno ušli i za četiri minute razbili vitrine, uzeli svoj plijen i otišli".

"Bez nasilja, vrlo profesionalno", rekla je.

Kako se pljačka odvijala

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je da je "velika pljačka" uključivala ulazak uljeza u muzej putem ljestvi postavljenih na platformu na kamionu.

Nije jasno jesu li sa sobom ponijeli bilo koju ili svu opremu koju su koristili, budući da se građevinski radovi odvijaju uz stranu rijeke Seine, gdje se dogodila provala.

"Razbili su prozor i otišli prema nekoliko vitrina gdje su ukrali nakit. To je nakit koji ima istinsku baštinsku vrijednost i zapravo je neprocjenjiv", rekao je Nunez.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su kriminalci pobjegli na dva motocikla. Nitko nije ozlijeđen.

Banda je bila dobro pripremljena i izvidjela je mjesto događaja, rekao je Nunez, dodajući da su rezali prozorska stakla posebnim rezačem prije nego što su pobjegli "na TMAX-u", vrsti Yamaha maxi-skutera.

'Počinitelji će biti privedeni'

"Vratit ćemo dragulje, a počinitelji će biti privedeni pravdi", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi na X-u i dodao da se sve čini da bi se to postiglo.

Galerie d'Appollon je ogromna prostorija na gornjem katu Male galerije, u kojoj se nalaze francuski krunski dragulji, kao i kraljevska zbirka posuda od tvrdog kamena, slika, tapiserija i medaljona, navodi se na web stranici muzeja.

Obnovljena od strane Luja XIV nakon požara, dom je tri povijesna dijamanta - Regentu, jednom od najpoznatijih dijamanata na svijetu, Sancyju i Hortensii.

Sa 140 karata, Regent je izuzetan po veličini, težini i čistoći, a kada je pronađen u Indiji 1698. godine, bio je to najveći poznati dijamant u to vrijeme.

Ovo nije prvi put da su lopovi ciljali muzej.

Jednom je nestala i Mona Lisa

Godine 1911., Mona Lisa, sada zaštićena neprobojnim staklom, nestala je iz okvira, a ukrao ju je bivši radnik koji se sakrio u muzeju i izašao sa slikom pod kaputom.

Pronađena je dvije godine kasnije u Firenci - epizoda koja je pomogla da portret Leonarda da Vincija postane najpoznatije svjetsko umjetničko djelo.

Godine 1983. ukradena su dva oklopa iz renesansnog doba - i pronađena su tek 2021., gotovo četiri desetljeća kasnije.

Muzejska zbirka također nosi nasljeđe pljačke iz napoleonskog doba, a sadrži 33.000 umjetničkih djela, uključujući antikvitete, skulpture i slike.

