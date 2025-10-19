Lopova iz Louvrea uhvatila kamera, pogledajte snimku: Objavljeno što je točno ukradeno

Lopovi su u nedjelju provalili u muzej Louvre u Parizu i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti iz galerije u kojoj se nalaze francuski kraljevski dragulji.

Dobro uigrana banda, koja se sastojala od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Operacija je trajala oko četiri minute, nakon čega su se dali u bijeg na motociklima.

Dok traje istraga i potraga za krivcima, društvenim mrežama kruži snimka s nadzorne kamere koju je objavio BFMTV. Na njoj se vidi kako jedan od počiniteljima stoji kraj vitrine i razbija staklo s draguljima.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Što su točno ukrali

Ministrica kulture Rachida Dati kazala je da su lopovi bili profesionalci koje uopće nisu zanimali ljudi - ušli su mirno, razbili vitrine, uzeli plijen i otišli bez nasilja. Jedan komad nakita pronađen je ispred muzeja, a vjeruje se da su ga ispustili dok su bježali.

BFMTV objavio je i što su točno ukrali, pozivajući se na riječi pariška tužiteljice Laure Beccuau.

Ogrlica i naušnica iz kolekcije Marie-Louise

Tri komada nakita (ogrlica, par naušnica i dijadem) iz kolekcija kraljica Marie-Amélie i Hortense

Četiri komada iz kolekcije carice Eugénie: dva broša, od kojih je jedna tzv. relikvijar, ukras za korzet i dijadem

O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. "Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je to naša povijest. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi", napisao je Macron na svojem X profilu.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas uživo iz Pariza donosi detalje o pljački Louvrea