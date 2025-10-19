RTL Danas uživo ispred Louvrea, imamo detalje pljačke: 'Sve su obavili za četiri minute'

Pljačka muzeja Louvre u Parizu trajala je četiri minute, a iz najposjećenijeg muzeja na svijetu, usred bijela dana, ukradeni su povijesni krunski dragulji.

Muzej je zatvoren, traje lov na počinitelje, a najnovije informacije uživo iz Pariza donosi reporterka RTL-a Danas Maja Oštro Flis.

"Francuska policija i vlasti još uvijek tragaju za počiniteljima. Ne znamo koliko ih je bilo, ali nagađa se kako ih je bilo četvero - dvoje koji su provalili u sami Louvre i ukrali ono što je neprocjenjivo. Vrijednost dragulja, ogrlica, kruna koji su nestali je neprocjenjiva, ali možda još i gore je to da je sav ukradeni nakit od apsolutno neprocjenjive vrijednosti francuskoj povijesti i kulture, s obzirom na to da je riječ o nakitu iz Napoleonovog doba", ističe reporterka.

Policija ulazi i izlazi iz muzeja

"U ovim trenucima ne bi se dalo zaključiti što se sve događalo danas. Još je uvijek Louvre zatvoren, policija ulazi i ulazi iz muzeja, tu se nalaze i zaštitari, ovdje ima i velik broj turista koji dolaze iz muzeja kako bi ovjekovječili svoj boravak. Fotografiraju se unatoč kiši, da im uspomena ostane ako već ne mogu ući", opisala je reporterka Maja Oštro Flis i napomenula da je pariška policija potvrdila je da je riječ o iznimno uigranoj i profesionalnoj ekipi koja je planirala pljačku.

Iako su prve informacije sugerirale da je pljačka trajala sedam minuta, zapravo je sve trajalo tek četiri minute. "Totalno profesionalni tim je to obavio za četiri minute i pobjegli su na skuterima. Neslužbene informacije su da je pronađen jedan skuter, ali pariška policija i vlasti to još nisu potvrdile. Apsolutno je nevjerojatno da se ovo danas dogodilo, svemu su svjedočili i brojni posjetitelji - evakuirano je njih više od dvije tisuće nakon pljačke", kaže Oštro Flis.

Prikupljaju se dokazi

Opisala je i kakvo je trenutačno osiguranje. "Pristupna cesta kojom su došli pljačkaši bila je zatvorena tijekom popodnevna, ali francuska policija dala je odobrenje i ona je otvorena. Ne bi se dalo naslutiti sve što se danas ovdje događalo, ali u obližnji ulicama prisutna je policija koja intenzivno traga za počiniteljima", kaže reporterka RTL-a Danas.

"Francuske vlasti potvrdile su da će vrata muzeja u ponedjeljak biti otvorena. Nagađa se da će dio koji je opljačkan i dalje ostati zatvoren jer tim istražitelja prikuplja tragove i dokaze", zaključila je Oštro Flis u javljanju uživo iz Pariza.