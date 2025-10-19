Sakrio se u ormar i ukrao Mona Lisu: Otkrili ga nakon dvije godine, pazite kako je pao

Muzej Louvre u Parizu zatvoren je u nedjelju nakon što su lopovi ukrali dragulje neprocjenjive vrijednosti i dali se u bijeg.

Operacija je trajala sedam minuta. U najposjećeniji muzej na svijetu ušli su ljestvama i to s pročelja sa strane rijeke Seine. Razbili su prozore, ukrali devet komada iz kolekcije nakita Napoleona i carice, a onda pobjegli na dva skutera.

Broj pljačkaša nije potvrđen, ali francuski ministar unutarnji poslova Laurent Nunez istaknuo je da su u Louvreu bila tri ili četiri lopova. Banda je bila dobro uigrana i prije pljačke su izviđali teren. U međuvremenu, izvori su naveli da su dva ukradena komada već pronađena.

Krađa Mona Lise

Podsjetimo, Louvre je tijekom godina bio poprište krađa, a svakako najpoznatija je krađa Mona Lise, remek-djela talijanskog slikara Leonarda da Vincija.

Talijan Vincenzo Peruggia, bivši zaposlenik muzeja koji je pomagao staviti zaštitno staklo na sliku, preko noći 20. kolovoza 1911. godine sakrio se u ormar. Idućeg jutra, dok je zgrada još bila zatvorena, uklonio ju je iz okvira i s njom izišao na bočni izlaz. Pomogao mu je i vodoinstalater koji je mislio da on doista adi u muzeju.

Bizaran je i podatak da krađu nitko nije primijetio sve do sljedećeg dana, dok posjetitelj koji je došao naslikati kopiju nije na zidu zatekao prazno mjesto.

Pokrenuta je istraga, ali slika je pronađena tek dvije godine kasnije. Peruggia ju je skrivao u svojem stanu u Parizu, a pao je tek kada ju je pokušao prodati u talijanskoj Firenci.

Vjeruje se da je glavni motiv krađe bio "patriotizam" - Peruggia je smatrao da slika "prirodno pripada Italiji" i da je Louvre nepravedno drži u Francuskoj. Međutim, činjenica da ju je pokušao prodati dovodi spomenutu teoriju u pitanje.

Upravo je ta krađa dodatno osnažila status Mona Lise koja je od djela poznatog samo ljubiteljima umjetnosti postala najpoznatija slika na svijetu.

