Otkriveni novi detalji pljačke u Louvreu: Dio ukradene Napoleonove kolekcije već pronađen

Otkriveni novi detalji pljačke u Louvreu: Dio ukradene Napoleonove kolekcije već pronađen
Foto: Profimedia

Prema prvim informacijama policije, lopovi su izveli operaciju za sedam minuta

19.10.2025.
15:15
danas.hr
Profimedia
Dramatična pljačka jutros se odvijala u srcu Pariza. Opljačkan je muzej Louvre

Lopovi su uspjeli ukrasti devet od 23 komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita. Caričina kruna navodno je pronađena slomljena ispred muzeja.

Prema informacijama Le Parisiena, ukupno je bilo četiri počinitelja. Dvojica su bila odjevena kao radnici koji su nosili žute prsluke u gondoli, dok su druga dvojica bila na skuteru TMax. 

Dva ukradena komada iz Napoleonove kolekcije su već pronađena, uključujući krunu carice Eugene.

Neprocjenjiva vrijednost

Njihov je plijen bio "neprocjenjive vrijednosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez. Francuskim medijima je rekao da su lopovi, njih "trojica ili četvorica", izveli operaciju za "sedam minuta".

Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je informaciju o tomu da su u nedjelju ujutro kriminalci iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit te potom pobjegli, zbog čega će najposjećeniji muzej na svijetu ostati zatvoren čitav dan. 

Louvre je globalni simbol francuske kulture i dom remek-djela, uključujući Mona Lisu i Milosku Veneru. Sadrži oko 380.000 predmeta, od kojih je više od 35.000 izloženo. Procjenjuje se da njegova zbirka vrijedi desetke milijardi funti, što ga čini jednim od najstrože čuvanih mjesta na Zemlji.

