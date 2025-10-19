Opljačkan Louvre! Otkriveno što je ukrala maskirana banda

Turisti su u nedjelju ujutro panično bježali iz Louvrea nakon dramatične pljačke koja je prisilila na iznenadno zatvaranje najposjećenijeg muzeja na svijetu. Policija je zatvorila muzej u srcu Pariza dok su istražitelji jurili na mjesto događaja. Maskirani lopovi s kapuljačama na glavi ukrali su devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien.

Incident se, po početnim informacijama istrage, dogodio između 9.30 i 9.40 sati. Lopovi, čiji broj još nije objavljen, navodno su pred Louvre stigli na skuteru te su koristili teretni lift da bi pristupili prostoru koji su kanili opljačkati. Policijski izvori su rekli da su bili opremljeni manjim motornim pilama.

Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je informaciju o tomu da su u nedjelju ujutro kriminalci iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit te potom pobjegli, zbog čega će najposjećeniji muzej na svijetu ostati zatvoren čitav dan.

Hello. I was outside. Police were running near pyramid and trying to enter the Louvre from glass side doors but they were locked and they could not enter. Everyone inside was running and banging on glass doors to get out, but could not open. Police and military police arrived. — KC (@kaci_calladetti) October 19, 2025

Muzej je potvrdio neplanirano cjelodnevno zatvaranje.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Maskirani razbojnici

Prema prvim informacijama, kriminalci s kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Seine, gdje su građevinski radovi, i to u vrijeme kad su prvi posjetitelji dolazili u muzej. Incident se dogodio između 9.30 i 9.40 sati.

Navodno su teretnim liftom došli do galerije Apollo. Stigli su navodno na skuterima. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao vani. Imali su manje motorne pile.

Prema prvim objavljenim fotografijama vide se policajci kako stoje pored ljestava prislonjenih na zgradu kojima su pljačkaši ušli u muzej.

Tisuće ljudi evakuirano

Vlasti zasad nisu objavile kada će muzej ponovno biti otvoren za posjetitelje.

Policijske jedinice preplavile su područje dok su tisuće posjetitelja evakuirane i rečeno im je da se drže podalje.

Louvre je globalni simbol francuske kulture i dom remek-djela, uključujući Mona Lisu i Milosku Veneru.

Sadrži oko 380.000 predmeta, od kojih je više od 35.000 izloženo. Procjenjuje se da njegova zbirka vrijedi desetke milijardi funti, što ga čini jednim od najstrože čuvanih mjesta na Zemlji.

